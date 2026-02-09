Ученые развеяли популярный миф о сексе

Одним из самых чувствительных аспектов, на которые влияет стресс, является интимная жизнь / © Freepik

Сексуальная близость помогает чувствовать себя более спокойно, но только в пределах одного дня, пришли к выводу ученые.

Результаты их работы опубликованы в Archives of Sexual Behavior (ASB).

Авторы объединили данные трех независимых исследований с участием 645 человек. В течение двух недель участники ежедневно отмечали уровень стресса и сообщали, была ли у них сексуальная близость. Анализ показал, что в дни, когда у партнеров был секс, они чувствовали себя менее напряженными.

Однако стойкого антистрессового эффекта не оказалось. Секс не снизил уровень стресса на следующий день и не обеспечил длительное эмоциональное облегчение. Более того, решающим оказался не сам факт близости, а мотивы.

Если сексуальный контакт был связан с желанием избежать конфликта, с чувством вины или с давлением со стороны партнера, уровень стресса на следующий день, напротив, ставал выше. По словам исследователей, в таких случаях может усиливаться внутреннее напряжение.

А секс, который происходил от желания близости, иногда сопровождался более низким стрессом позже — но этот эффект оказался нестабильным.

Ученые подчеркивают: секс может дать кратковременное облегчение, но не заменяет работу с причинами стресса. Исследование показывает, что в вопросах психологического благополучия важен не только сам опыт, но и контекст, в котором он происходит, включая ожидания, давление и мотивацию партнеров.

