Ученые сделали сенсационное открытие о влиянии сливочного масла и сыра на организм

Масло и сыр

Сокращение потребления насыщенных жиров, в частности сливочного масла и твердых сыров, не приводит к снижению смертности или риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с низким и умеренным уровнем кардиологического риска.

Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного анализа клинических исследований, пишет Daily Mail.

В обзоре, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine, который охватывает данные 17 рандомизированных клинических испытаний с участием более 66 тыс. человек. Исследования длились не менее двух лет, а в отдельных случаях — до пяти лет.

В течение десятилетий насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, сыре, красном мясе и переработанных продуктах, считались одним из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во многих странах, в частности в Великобритании, действуют рекомендации ограничивать их потребление до 20-30 граммов в сутки в зависимости от пола.

Однако результаты нового анализа показали, что среди людей без высокого начального риска инфарктов или инсультов уменьшение доли насыщенных жиров в рационе не сопровождалось снижением общей смертности или количества сердечно-сосудистых заболеваний в течение пятилетнего периода.

Исследователи отмечают, что снижение потребления насыщенных жиров действительно приводило к уменьшению уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые считают «плохими». В то же время эти биохимические изменения не всегда трансформировались в клиническую пользу для большинства участников.

Авторы обзора подчеркивают, что положительный эффект был более заметным среди людей с высоким кардиоваскулярным риском. В таких случаях уменьшение потребления насыщенных жиров ассоциировалось со снижением количества нефатальных сердечных приступов и инсультов, особенно тогда, когда насыщенные жиры заменялись полиненасыщенными, а не просто исключались из рациона.

Комментируя результаты, профессор популяционного здоровья и питания Кембриджского университета Нита Фурухи отметила, что выводы не охватывают долгосрочные последствия, которые обычно оценивают в рамках 10-летних моделей риска. По ее словам, на этом основании преждевременно пересматривать действующие рекомендации по ограничению насыщенных жиров до менее чем 10% суточной энергетической ценности.

Она также отметила, что влияние насыщенных жиров зависит от источника: жиры из переработанного мяса могут иметь другой эффект, чем жиры из ферментированных молочных продуктов. По ее мнению, фокус диетических советов должен смещаться с отдельных нутриентов на цельные пищевые продукты.

В свою очередь профессор Том Сандерс из Королевского колледжа Лондона отметил, что общепопуляционные рекомендации направлены на снижение среднего уровня холестерина в обществе. По его словам, именно такой подход способствовал существенному уменьшению уровня ЛПНП за последние десятилетия и остается важным элементом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельные экспериментальные исследования также демонстрируют, что краткосрочное потребление большого количества насыщенных жиров может быстро ухудшать показатели здоровья, в частности повышать уровень холестерина и накопление жира в печени. В то же время замена таких жиров на полиненасыщенные, из рыбы и орехов, ассоциируется с противоположным эффектом.

Специалисты отмечают, что жиры остаются необходимой частью сбалансированного рациона, однако предпочтение следует отдавать ненасыщенным жирам, в частности из масляной рыбы, которую рекомендуют употреблять минимум раз в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые считают, что даже одно блюдо с высоким содержанием насыщенных жиров временно ухудшает кровоток к мозгу.