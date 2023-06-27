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Ученые шокировали, сколько людей будет страдать диабетом до 2050 года

Ученые шокировали, сколько людей будет страдать диабетом до 2050 года

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ученые шокировали, сколько людей будет страдать диабетом до 2050 года

К 2050 году 1,3 миллиарда человек будет болеть диабетом

Сейчас болеет более 500 миллионов.

Исследователи заявили, что к 2050 году 1,3 миллиарда людей во всем мире могут страдать диабетом.

Сейчас болеет более 500 миллионов, пишет upi.com.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что во всем мире 6% людей страдают диабетом, что делает его одной из 10 основных причин смерти и инвалидности. Самый высокий показатель в Северной Африке и на Ближнем Востоке, 9%, который, по прогнозам, достигнет 17% к 2050 году. Прогнозируется, что этот показатель в Латинской Америке и в Карибском бассейне увеличится до 11%.

В каждой стране это заболевание обычно наблюдается у людей в возрасте 65 лет и старше с показателем распространенности более 20%. Самый высокий показатель составил 24% для людей от 75 до 79 лет. Самый высокий показатель для людей в этой возрастной группе приходится на Северную Африку и на Ближний Восток (39%), а самый низкий – на Центральную Европу, Восточную Европу и Центральную Азию (20%).

Сейчас в мире болеет более 500 миллионов человек / © Pexels
Сейчас в мире болеет более 500 миллионов человек / Фото: Pexels

В общем, 96% случаев диабета приходится на диабет 2 типа. Исследователи обнаружили, что основным риском является ожирение, на которое приходится 52% инвалидности и преждевременной смерти, за которым следует неправильное питание, экологические и профессиональные риски, курение, малоподвижный образ жизни и употребление алкоголя.

"Некоторые люди могут быстро сосредоточиться на одном или нескольких факторах риска, но такой подход не принимает во внимание условия, в которых рождаются и живут, что создает неравенство по всему миру", — сказала соавтор Лорин Стаффорд. "Это неравенство в конечном счете влияет на доступ людей к скринингу и лечению, а также на доступность медицинских услуг. Именно поэтому нам нужна более полная картина того, как диабет влияет на население на детальном уровне".

Напомним, исследователи рассказали, как быстро снизить уровень сахара в крови. Обычный овощ делает это за минуты.

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Дата публикации
Просмотры
216
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