Ученые смогли вернуть обоняние людям, переболевшим COVID-19

Пациентам была проведена хирургическая операция, которая используется для исправления структурных проблем в носовых ходах.

Хирургическая процедура, выполняемая для облегчения носовой обструкции, помогает восстановить обоняние пациентам, переболевшим COVID-19.

Об этом сообщило издание IFLScience со ссылкой на недавнее исследование ученых.

Исследователи из больницы Университетского колледжа Лондона под руководством Альфонсо Луки Пендолино предположили, что улучшение носового потока воздуха может способствовать доставке пахучих веществ в обонятельный участок, восстанавливая обоняние у пациентов, страдающих аносмией — состоянием, характеризующемся утратой возможности ощущать запахи.

Обычно такая операция используется для устранения структурных проблем в носовых ходах, таких как искривленная перегородка, чтобы улучшить поток воздуха и облегчить людям дыхание.

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Участниками исследования стали 25 взрослых, страдавших значительной потерей обоняния более двух лет после заражения COVID-19. Их разделили на две группы: 12 человек перенесли хирургическую операцию, а остальные 13 продлили стандартные методы восстановления обоняния из-за многократного воздействия на определенные запахи для стимулирования.

Результаты тестов через 6 месяцев показали, что все пациенты после операции сообщили о значительном улучшении обоняния. Между тем, в другой контрольной группе 40% участников сообщили о дальнейшем снижении обонятельной функции.

Исследователи отметили, что после операции размер носовых дыхательных путей увеличился примерно на 30%, что улучшило приток воздуха в обонятельную щель — участок, отвечающий за распознавание запахов. Вероятно, это способствует лучшей доставке ароматических веществ к обонятельным рецепторам, эффективно "запуская" процесс восстановления у пациентов.

Для подтверждения эффективности и безопасности этого метода лечения послевирусной аносмии необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, в начале этого года в Китае наблюдалась значительная вспышка респираторного вируса HMPV, которая преимущественно поражает детей. Этот вирус вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и общая слабость.

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