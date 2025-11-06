Ученые связали ухудшение памяти с жиром на талии

Лишний вес вредит здоровью / © Pixabay

Избыточный жир в области талии может увеличивать риск ухудшения памяти и концентрации у женщин после менопаузы.

Исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало: участницы с высоким соотношением талии к бедрам демонстрировали худшие результаты когнитивных тестов — даже при нормальном весе и приеме гормональной терапии.

Как отмечают авторы, накапливающийся вокруг внутренних органов висцеральный жир запускает хроническое воспаление и снижает чувствительность к инсулину, а падение уровня эстрогена после менопаузы усиливает негативное влияние на мозг. Эти процессы затрагивают области, отвечающие за внимание и память, ускоряя возрастное когнитивное понижение.

Доктор Моника Кристмас, соавтор исследования, подчеркнула, что профилактика метаболических изменений до наступления менопаузы является ключом к сохранению не только физического, но и умственного здоровья женщин.

