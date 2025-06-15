Ученые узнали, какая привычка поможет избежать хронической боли в спине

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Регулярная ходьба способна уменьшить риск развития хронической боли в пояснице почти на четверть. Об этом говорится в масштабном исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

Об этом пишет CNN.

Боль в пояснице - одна из самых распространенных причин инвалидности в мире. По оценкам ВОЗ, к 2050 году количество людей, страдающих от дискомфорта в нижней части спины, может вырасти до 843 миллионов. В то же время профилактика этого типа боли до сих пор остается малоизученной как в науке, так и в медицинской практике.

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Новое исследование меняет подход к этому вопросу, демонстрируя, что физическая активность, в частности обычная ежедневная ходьба, может стать простым и доступным способом профилактики.

Ученые исследовали более 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Участники носили специальные акселерометры, которые отслеживали их физическую активность в течение недели в период с 2017 по 2019 годы. Позже - с 2021 по 2023 год - этих же людей опрашивали о наличии боли в спине.

Результаты оказались красноречивыми: те, кто больше ходил ежедневно, значительно реже сообщали о хронической боли в пояснице. В частности, 100 минут ходьбы в день снижали вероятность развития боли на 23%. Наибольшую пользу принесла умеренная и быстрая ходьба, а не медленная.

"Это открытие важно, ведь ходьба - это простая, дешевая и доступная форма активности, которую можно внедрить почти сразу", - отметил ведущий автор исследования Райан Гаддадж из Норвежского университета науки и технологий.

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Однако исследователи отмечают, что данные собирали только в течение одной недели, поэтому они не отражают поведение людей в долгосрочной перспективе. Кроме того, исследование имеет обсервационный характер - оно не доказывает прямой причинно-следственной связи.

Несмотря на это, ученая Наташа Покови из Университета Маккуори (Австралия) подчеркивает: любая активность лучше, чем ее отсутствие.

"Начните с коротких прогулок, интегрируйте ходьбу в ежедневный ритм жизни, постепенно увеличивайте ее продолжительность. Полезно будет делать это с другом или близким человеком - так легче поддержать мотивацию", - советует исследовательница.

Ранее ученые уже обнаружили, что быстрая ходьба может снижать риск нарушений сердечного ритма. Новое же исследование лишь подтверждает пользу этого простого вида активности - теперь и для здоровья спины.

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