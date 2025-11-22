Ученые выяснили, что лучше помогает при бессоннице: подробности

Йога / © unsplash.com

Метаанализ 30 рандомизированных исследований показал: высокоинтенсивная йога улучшает сон гораздо эффективнее ходьбы, силовых тренировок или аэробных упражнений. В исследование вошли данные более 2500 человек с нарушениями сна всех возрастов.

Об этом пишет Science Alert.

Команда исследователей из Харбинского спортивного университета установила, что лучший эффект дают занятия йогой продолжительностью менее 30 минут дважды в неделю. Уже через 8–10 недель у большинства участников фиксировалось заметное улучшение сна.

Ходьба заняла второе место по эффективности, далее — упражнения с сопротивлением. Результаты частично противоречат метаанализу 2023 года, где аэробные тренировки назывались наиболее действенными.

Почему йога может работать лучше

Ученые предполагают, что йога обеспечивает комплексный эффект: повышает частоту сердцебиения, нагружает мышцы и регулирует дыхание. Контроль дыхания активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление организма.

Отдельные исследования также свидетельствуют, что йога влияет на мозговые волны, способствуя более глубокому сну.

Несмотря на убедительные выводы, исследователи отмечают, что результаты зависят от особенностей групп участников и разных подходов в методиках. Поэтому необходимы более масштабные и долгосрочные сравнительные исследования.

Напомним, новое исследование в рамках Фремингемского проекта показало, что высокая физическая активность после 45 лет существенно снижает риск деменции даже у людей с генетической предрасположенностью. Анализ данных более 4,2 тыс. участников продемонстрировал, что активный образ жизни в среднем и пожилом возрасте сокращает риск развития болезни на 41-45%.

В старшем возрасте этот защитный эффект сохранялся как у носителей рискового аллеля APOE ε4, так и у тех, кто его не имеет. Исследователи объясняют положительное влияние улучшением кровотока к мозгу, повышением нейропластичности и снижением воспаления, отмечая, что результаты имеют определенные ограничения из-за самооценки активности и однородности выборки.