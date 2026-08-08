Ученые выяснили, что орган, считавший "ненужным", на самом деле может защищать от рака

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Орган, который десятилетиями считали почти ненужным во взрослом возрасте, может играть гораздо более важную роль для здоровья, чем предполагали ранее.

Новое масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature, показало, что состояние тимуса связано с продолжительностью жизни, риском развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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В течение многих лет тимус - небольшой орган, расположенный за грудиной, - считался важным преимущественно для детей, ведь именно в детском возрасте он участвует в формировании иммунной системы.

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Поскольку с возрастом тимус постепенно уменьшается и замещается жировой тканью, ученые предполагали, что во взрослом организме его значение почти исчезает.

Однако новое исследование свидетельствует, что это представление может оказаться ошибочным.

Ученые пришли к выводу, что даже во взрослом возрасте тимус может оказывать существенное влияние на состояние здоровья, защищать от серьезных заболеваний и даже быть связанным с лучшими результатами лечения онкологических болезней.

Открытие стало возможным после анализа медицинских данных более 27 тысяч участников двух крупных исследований - Фрамингемского исследования сердца (FHS) и Национального исследования скрининга легких (NLST).

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Все участники проходили компьютерную томографию, в ходе которой оценивали размер, форму и структуру тимуса.

Затем исследователи использовали искусственный интеллект, который анализировал полученные изображения и определял состояние органа по трем категориям: низкий, средний или высокий уровень здоровья.

После этого ученые сравнили эти результаты с последующим состоянием здоровья участников, учитывая такие факторы, как возраст, пол, курение и другие факторы риска.

Результаты оказались неожиданными.

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Тимус

Люди, у которых тимус имел лучшее состояние, имели на 50% более низкий риск смерти в течение следующих 12 лет по сравнению с участниками, у которых орган был в худшем состоянии.

Онколог Гарвардского университета, директор программы Artificial Intelligence in Medicine (AIM) в Mass General Brigham Уго Аэртс признал, что даже исследователи были удивлены полученным результатам.

“Мы предполагали, что тимус у взрослых все еще может иметь значение, но были удивлены. Мы не ожидали, что эти различия будут столь сильно и последовательно связаны с продолжительностью жизни, заболеваемостью раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и реакцией на лечение рака во многих крупных независимых когортах. Это свидетельствует о том, что тимус у взрослых намного важнее, чем считалось ранее”.

Исследование также показало, что люди с лучшим состоянием тимуса значительно реже сталкивались с онкологическими заболеваниями.

В частности, у них:

риск развития рака легких был примерно на 36% ниже;

риск смерти от рака легких – на 50% ниже.

Кроме этого, участники с лучшим состоянием тимуса имели значительно более низкую вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В группе NLST этот показатель был меньше на 63%, а у FHS — сразу на 92%.

По мнению исследователей, результаты работы могут повлиять на будущее персонализированной медицины. "Эти результаты меняют наше представление об иммунной системе в медицине", - сказал Аэртс.

Он объяснил: "Наша работа свидетельствует о том, что состояние тимуса является фундаментальной составляющей иммунной работоспособности и что его можно оценить с помощью рутинной медицинской визуализации. Это открывает возможность выявлять пациентов, которые, скорее всего, извлекут пользу из определенных методов лечения, индивидуализировать терапию для сохранения иммунного здоровья и разрабатывать новые стратегии для поддержания иммунной функции по мере старения".

Уго Аэртс также был соавтором другого исследования, выявившего связь между состоянием тимуса и эффективностью иммунотерапии при различных видах онкологических заболеваний.

Речь идет, в частности, о раке легких, меланоме, раке молочной железы и ряде других опухолей.

По словам ученого, пациенты со здоровым тимусом значительно лучше реагировали на лечение иммунотерапией и имели более высокие шансы на длительное выживание.

"Я в восторге, ведь это больше, чем просто открытие нового биомаркера. Это свидетельствует о том, что на протяжении десятилетий мы не учитывали важный аспект биологии человека. Если эти выводы и дальше будут подтверждаться, поддержание и оценка состояния иммунной системы могут стать новым принципом медицины, подобно тому, как мы сейчас контролируем работу сердца или почек. Тимус может оказаться одним из первых органов, который позволит нам это делать на практике".

Напомним, какова максимальная продолжительность жизни человека и какой сбой ускоряет старение.

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