Ученые выяснили, что политические события негативно влияют на сон людей

Стресс, вызванный любыми политическими событиями, негативно влияет на здоровье граждан, в том числе на сон.

Влияние масштабных политических и общественных событий на сон человека исследовали специалисты Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC). Выводы ученых по поводу негативного влияния политических событий на общество были опубликованы в научном издании Sleep Health.

В ходе большего исследования ежедневно с 1 по 13 октября 2020 года, а также с 30 октября по 12 ноября 2020 года опросили 437 американцев и 106 жителей других стран. Опрос проводился накануне или после значительных политических событий, например выборов.

Выяснилось, что в дни перед выборами участники находились в стрессе, употребляли алкоголь. Кроме того, накануне выборов многие участники вообще не могли спать. Жители США сообщали, что в ночь на выборы они часто просыпались и хуже спали.

В дни перед выборами у всех участников опроса резко возрос уровень стресса. Значительно выросло потребление алкоголя американцами в день выборов, в Хэллоуин и в день, когда результаты выборов были объявлены.

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