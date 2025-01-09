Ученые выяснили, что раннее курение может стоить здоровья на всю жизнь

Недавнее исследование ученых подтвердило, что курение детей до 15 лет существенно повышает вероятность развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте.

Об этом сообщило издание News Medical.

Исследование показало, что люди, которые начали курить в детстве, имеют значительно большую уязвимость к этому заболеванию. Участников исследования разделили на группы в зависимости от возраста начала курения: до 15 лет, после 15 лет и те, кто не курил. Результаты показали, что у 29% тех, кто начал курить раньше, развилась ХОБЛ, по сравнению с 21% среди тех, кто начал позже, и — с 7,5% среди некурящих.

Статистические модели показали, что у людей, которые начали курить до 15 лет, риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) оказался на 27% выше по сравнению с теми, кто начал курить позже. Это исследование также указывает, что даже среди курильщиков средней интенсивности ранние курильщики имели значительно большую склонность к развитию осложнений.

"Исследование подчеркнуло, что продолжительность курения является более сильным прогностическим фактором риска ХОБЛ, чем количество лет курения", — говорится в материале.

Несмотря на важные результаты, исследование имеет определенные ограничения, в частности зависимость от самоотчетных данных и отсутствие информации о влиянии пассивного курения в детстве. Тем не менее, учитывая большой массив данных и методологическую строгость, результаты исследования подчеркивают важность защиты легочной функции в подростковом возрасте для снижения рисков развития заболеваний в будущем.

Напомним, ученые выяснили, в каком возрасте повышение кровяного давления представляет наибольшую опасность.

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