Ученые выяснили, что стоит за 99% инфарктов и инсультов: названы четыре главных фактора риска

Сердце / © pexels.com

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Почти все сердечные приступы и инсульты в рамках крупного исследования были связаны с четырьмя основными факторами риска. К таким выводам пришли ученые после анализа медицинских данных более 9 миллионов взрослых из США и Южной Кореи.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Результаты исследования показали, что в 99% случаев инфарктам, инсультам и другим сердечно-сосудистым событиям предшествовал как минимум один из четырёх основных факторов риска. К ним относятся повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы в крови, а также курение — как активное, так и в прошлом.

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В частности, среди женщин в возрасте до 60 лет, которые считаются группой с относительно низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, более 95% инфарктов и инсультов были связаны с наличием хотя бы одного из этих факторов.

Чаще всего у пациентов диагностировали именно гипертонию. По подсчетам исследователей, более чем у 93% людей из США и Южной Кореи, перенесших инфаркт, инсульт или сердечную недостаточность, до этого уже был диагностирован повышенный артериальный давление. По мнению авторов, своевременный контроль этого показателя может существенно снизить риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Ведущий автор исследования, кардиолог Филип Гринленд, отметил, что полученные результаты свидетельствуют: подавляющее большинство сердечно-сосудистых событий связано с факторами риска, которые можно своевременно выявить и контролировать. Он также отметил, что эти выводы не подтверждают распространённое мнение о стремительном росте числа инфарктов и инсультов без очевидных причин.

В то же время ученые предполагают, что в предыдущих исследованиях могли не учитываться люди с недиагностированными заболеваниями или те, у кого показатели еще не достигли уровня, необходимого для постановки официального диагноза.

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Отдельный анализ, проведенный специалистами клиники Мэйо, был посвящен причинам сердечных приступов у людей моложе 65 лет. Изучив 1474 клинических случая, исследователи пришли к выводу, что более чем у половины женщин инфаркт возникал не из-за классической закупорки коронарных артерий.

Так, у 34% пациенток причиной становилось нарушение баланса между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его поступлением. Такое состояние могло быть вызвано другими заболеваниями, в частности анемией или инфекциями. Среди других возможных причин исследователи также назвали спонтанный разрыв коронарных артерий и эмболию.

Кардиолог Клэр Рафаэль подчеркнула, что выявление истинной причины инфаркта имеет ключевое значение для выбора лечения. По её словам, ошибочная оценка механизма развития сердечного приступа может снизить эффективность терапии, поэтому установление причины не менее важно, чем своевременное оказание медицинской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара кажется лишь неудобством, пока организм не начинает серьезно на нее реагировать. Когда температура повышается, сердце буквально переходит в режим повышенной готовности: пульс учащается, сосуды расширяются, а давление может падать.

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