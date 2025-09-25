Ученые выяснили, что тревога может возникать еще до рождения

Тревожность / © Getty Images

Реклама

Американские ученые обнаружили, что причины тревожных расстройств могут формироваться еще на этапе внутриутробного развития.

Об этом сообщило издание Scienc Alert.

Исследователи из медицинского центра Weill Cornell в США провели эксперименты на мышах и показали: инфекции или стрессы во время беременности способны оставлять след в мозге потомства, повышая риск тревожности во взрослом возрасте.

Реклама

В ходе исследования беременных мышей генетически модифицировали так, чтобы имитировать воспалительные процессы, которые возникают под влиянием стресса. Рожденное потомство было генетически «нормальным» и не имело унаследованной склонности к воспалению или стрессу. Впрочем, во взрослом возрасте эти животные демонстрировали выраженное тревожное поведение — в частности избегали открытых пространств.

Сканирование показало, что в мозге таких мышей небольшое количество клеток в вентральной зубчатой извилине (vDG) работало чрезмерно активно во время ощущения угрозы. Этот участок отвечает за оценку опасности, а именно его клетки претерпели эпигенетические изменения.

Ученые выяснили, что в тысячах участков ДНК, собранных из vDG, произошли изменения в метилировании — химической маркировке, которая определяет, активируется ли определенный ген. Наибольшие сдвиги наблюдались в участках, контролирующих коммуникацию между нейронами. Именно эти перепрограммированные клетки реагировали активнее всего, когда мыши оказывались в условиях потенциальной угрозы.

«Наши данные показывают, что пренатальные неурядицы оставили длительный след на нейронах фонового гормонального дегенеративного процесса (vDG), связывая гестационную среду с тревожным поведением», — объясняет нейрофармаколог Миклош Тот.

Реклама

Его коллега Кристен Плейл добавляет: «Нейроны демонстрируют слишком высокую активность, что в конечном итоге способствует тому, что мыши воспринимают окружающую среду как более угрожающую, чем она есть на самом деле».

Ученые подчеркивают, что речь идет только о результатах на животных. Впрочем, они указывают на возможность того, что подобные процессы происходят и у людей. Это исследование может помочь создать новые методы диагностики и лечения тревожных расстройств, которые являются одной из самых распространенных проблем психического здоровья в мире. По оценкам, с ней в течение жизни сталкивается почти треть людей.

В будущем команда планирует выяснить, почему во время беременности претерпевает изменения лишь небольшая часть клеток в vDG — несколько тысяч из почти 400 тысяч. Это, по мнению ученых, может стать ключом к пониманию того, как именно формируется склонность к тревожности еще до рождения.

Напомним, новое исследование показало, что кофеин может помогать людям дольше работать над сложными или неразрешимыми задачами, особенно если они недавно испытали стресс.