ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Ученые выяснили, что тревога может возникать еще до рождения

Стресс беременной матери оставляет след в мозгу потомства, повышая риск тревожности в будущем.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тревожность

Тревожность / © Getty Images

Американские ученые обнаружили, что причины тревожных расстройств могут формироваться еще на этапе внутриутробного развития.

Об этом сообщило издание Scienc Alert.

Исследователи из медицинского центра Weill Cornell в США провели эксперименты на мышах и показали: инфекции или стрессы во время беременности способны оставлять след в мозге потомства, повышая риск тревожности во взрослом возрасте.

В ходе исследования беременных мышей генетически модифицировали так, чтобы имитировать воспалительные процессы, которые возникают под влиянием стресса. Рожденное потомство было генетически «нормальным» и не имело унаследованной склонности к воспалению или стрессу. Впрочем, во взрослом возрасте эти животные демонстрировали выраженное тревожное поведение — в частности избегали открытых пространств.

Сканирование показало, что в мозге таких мышей небольшое количество клеток в вентральной зубчатой извилине (vDG) работало чрезмерно активно во время ощущения угрозы. Этот участок отвечает за оценку опасности, а именно его клетки претерпели эпигенетические изменения.

Ученые выяснили, что в тысячах участков ДНК, собранных из vDG, произошли изменения в метилировании — химической маркировке, которая определяет, активируется ли определенный ген. Наибольшие сдвиги наблюдались в участках, контролирующих коммуникацию между нейронами. Именно эти перепрограммированные клетки реагировали активнее всего, когда мыши оказывались в условиях потенциальной угрозы.

«Наши данные показывают, что пренатальные неурядицы оставили длительный след на нейронах фонового гормонального дегенеративного процесса (vDG), связывая гестационную среду с тревожным поведением», — объясняет нейрофармаколог Миклош Тот.

Его коллега Кристен Плейл добавляет: «Нейроны демонстрируют слишком высокую активность, что в конечном итоге способствует тому, что мыши воспринимают окружающую среду как более угрожающую, чем она есть на самом деле».

Ученые подчеркивают, что речь идет только о результатах на животных. Впрочем, они указывают на возможность того, что подобные процессы происходят и у людей. Это исследование может помочь создать новые методы диагностики и лечения тревожных расстройств, которые являются одной из самых распространенных проблем психического здоровья в мире. По оценкам, с ней в течение жизни сталкивается почти треть людей.

В будущем команда планирует выяснить, почему во время беременности претерпевает изменения лишь небольшая часть клеток в vDG — несколько тысяч из почти 400 тысяч. Это, по мнению ученых, может стать ключом к пониманию того, как именно формируется склонность к тревожности еще до рождения.

Напомним, новое исследование показало, что кофеин может помогать людям дольше работать над сложными или неразрешимыми задачами, особенно если они недавно испытали стресс.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie