Ученые выяснили настоящую причину лакунарных инсультов — традиционные лекарства неэффективны

Ученые выяснили, что причиной лакунарных инсультов является не закупорка артерий мозга, как считалось ранее, а их увеличение и расширение. Это может объяснить, почему аспирин и другие препараты для разжижения крови не всегда помогают его предотвратить.

Об этом пишет The Guardian.

По данным исследователей, сужение крупных артерий характерно и для обычных инсультов. Однако расширение сосудов прямо указывает на лакунарную болезнь: у пациентов с такими изменениями в четыре раза возрастал риск лакунарного инсульта.

«Это исследование дает веские доказательства того, что лакунарный инсульт вызван не жировой закупоркой крупных артерий, а заболеванием мелких сосудов в самом мозге», — рассказала Джоанна Уордлоу, профессор прикладной нейровизуализации Эдинбургского университета.

По ее словам, признание этого различия чрезвычайно важно, поскольку это объясняет, почему традиционные методы лечения, такие как антитромбоцитарные препараты, не столь эффективны в случае этого типа инсульта.

«И подчеркивает настоятельную потребность в разработке новых методов лечения, направленных на основное повреждение микрососудов», — добавила Уордлоу.

Что такое лакунарный инсульт

Лакунарный инсульт — это ишемический инсульт, вызванный закупоркой мелких, глубоких артерий мозга, приводящий к образованию крошечных полостей (лакун) размером 0,2–0,5 см. Составляет около 25% всех ишемических инсультов, часто протекает бессимптомно («тихие» инсульты), но может вызывать локальные нарушения (парезы, онемение).

