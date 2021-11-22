Ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человека

Люди, пьющие кофе или чай, реже страдают инсультами.

Употребление кофе или чая снижает риск развития инсульта и деменции. Это выяснили китайские ученые из Тяньцзинского медицинского университета.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Medicine.

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Специалисты изучили данные 365 682 человек. Специалисты отбирали желающих принять участие в эксперименте с 2006 по 2010 год, данные добровольцев регистрировали до 2020 года. В начале исследования китайцы рассказали, как часто пьют кофе или чай. За 14 лет у 5079 участников развилась деменция, а у 10053 произошел инсульт.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу: люди, которые выпивают две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день (или оба напитка до шести чашек каждый день) реже страдают инсультами и слабоумием.

Значительно хуже были результаты у тех, кто не пил эти напитки.

"Умеренное употребление кофе и чая, отдельно или в сочетании, было связано с низким риском инсульта и деменции", — подчеркнули эксперты, отметив, что их можно использовать для профилактики заболеваний.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая болезнь печени или жировая болезнь печени, и на 49% реже умирать от хронической печени заболевания, чем те, кто не пил кофе.

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