Ученые выяснили, как сердце восстанавливается после приступов

Иммунный ответ организма играет важнейшую роль в восстановлении сердца после сердечного приступа.
Чтобы сердце начало работать снова нормально после сердечного приступа, должны исчезнуть поврежденные или мертвые клетки, уверены ученые из Северо-Западного университета, штат Иллинойс.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Исследователи выяснили, что в процессе самолечения сердца главную роль играют макрофаги — особые клетки, которые могут уничтожать чужеродные частицы в организме, а также отмершие клетки. Выяснилось, что макрофаги первыми приходят на помощь сердцу и помогают его восстановлению после сердечного приступа благодаря тому, что они производят особый тип белка – VEGFC.
"Наше исследование показывает, что эти иммунные клетки, макрофаги, после сердечного приступа направляются к сердцу и поглощают поврежденные или отмершие ткани. А белок VEGFC, который они производят, помогает сердцу быстрее возобновить свою нормальную работу", — сказал Эдвард Торп из Северо-Западного университета.
Ранее ученые выяснили, что возраст печени не зависит от возраста самого человека. В среднем нашей печени всегда меньше трех лет.
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