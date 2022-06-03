Ученые выяснили, как сердце восстанавливается после приступов

Иммунный ответ организма играет важнейшую роль в восстановлении сердца после сердечного приступа.

Чтобы сердце начало работать снова нормально после сердечного приступа, должны исчезнуть поврежденные или мертвые клетки, уверены ученые из Северо-Западного университета, штат Иллинойс.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи выяснили, что в процессе самолечения сердца главную роль играют макрофаги — особые клетки, которые могут уничтожать чужеродные частицы в организме, а также отмершие клетки. Выяснилось, что макрофаги первыми приходят на помощь сердцу и помогают его восстановлению после сердечного приступа благодаря тому, что они производят особый тип белка – VEGFC.

"Наше исследование показывает, что эти иммунные клетки, макрофаги, после сердечного приступа направляются к сердцу и поглощают поврежденные или отмершие ткани. А белок VEGFC, который они производят, помогает сердцу быстрее возобновить свою нормальную работу", — сказал Эдвард Торп из Северо-Западного университета.

Ранее ученые выяснили, что возраст печени не зависит от возраста самого человека. В среднем нашей печени всегда меньше трех лет.

Сердечно-сосудистые заболевания и их профилактика – кардиохирург Константин Руденко

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