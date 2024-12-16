Ученые выяснили, какая популярная диета негативно влияет на волосы

Модный план питания, который расхваливают как помогающий похудеть, снизить уровень сахара в крови и уменьшить воспаление, может иметь очень неприятный побочный эффект – пышные локоны могут потерять свой объем.

Новое исследование показало, что мыши, которые находились на интервальном голодании – предусматривающее ограничение приема пищи в определенное дневное окно – имели лучший метаболизм, но более медленный рост волос, чем мыши с круглосуточным доступом к пище, передает New York Post.

А когда исследовали то же самое на людях, то обнаружили схожие результаты.

"Мы не хотим отпугивать людей от практики интервального голодания, поскольку оно связано со многими полезными эффектами – просто важно знать, что оно может иметь некоторые непредсказуемые последствия", – говорит старший автор исследования и биолог стволовых клеток Бинг Чжан из Университета Вестлейка в Китае.

Исследование показывает, что периодическое голодание может улучшить функцию стволовых клеток крови, кишечной и мышечной тканей, а также их способность к регенерации. Команда Чжана хотела увидеть, как голодание влияет на клетки кожи и волос. Исследователи заставили побритых мышей соблюдать ежедневный график питания, который разрешал всего восемь часов доступа к пище, с 16 часами голодания или альтернативного дневного плана кормления.

У мышей, находившихся на обеих программах интервального голодания, волосы отросли лишь частично через 96 дней, тогда как у мышей с неограниченным доступом к пище большая часть волос отросла через 30 дней – этот результат удивил исследователей.

Команда определила, что голодание избирательно уничтожает активированные стволовые клетки волосяных фолликулов (HFSC).

Периодическое голодание заставляет организм использовать накопленный жир в качестве основного источника энергии вместо легкодоступного сахара из пищи. Нанесение витамина Е, антиоксиданта, содержащегося в средствах для роста волос, дважды в день на кожу спины мышей помогло стволовым клеткам пережить голодание.

Стволовые клетки кожи не пострадали от периодической голодовки, и исследователи объясняют это их способностью нейтрализовать вредные свободные радикалы.

Исследователи попытались подтвердить свои выводы с помощью небольшого клинического исследования, в котором приняли участие 49 здоровых молодых людей – они заметили, что голодание оказывает более мягкое влияние на рост волос у людей. У тех, кто голодал 18 часов в сутки в течение 10 дней – экстремальный вариант диеты – средняя скорость роста волос была на 18% медленнее по сравнению с теми, кто не голодал.

"Человеческая популяция очень неоднородна, поэтому эффекты могут быть разными для разных людей", — сказал Чжан.

Исследователи планируют сотрудничать с местными больницами, чтобы изучить, как голодание влияет на заживление ран и регенерацию других клеток, а также выявить вещества, способствующие росту волос во время голодания.

Задолго до этого исследования медицинские эксперты предупреждали, что интервальное голодание подходит не всем. Масштабное исследование, проведенное в этом году, показало, что те, кто ограничивает прием пищи до менее восьми часов в день, имеют больше шансов умереть в результате сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые едят в промежутке от 12 до 16 часов.

Напомним, диетологи назвали худший гарнир для ужина. Это блюдо практически является чистым углеводом, который повышает уровень сахара в крови, а после этого вызывает резкий спад энергии.

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