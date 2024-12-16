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Ученые выяснили, какая популярная диета негативно влияет на волосы

Ученые выяснили, какая популярная диета негативно влияет на волосы

Ученые выяснили, какая популярная диета негативно влияет на волосы

Женщина проверяет состояние своих волос / Фото: Credits

Она замедляет рост.

Модный план питания, который расхваливают как помогающий похудеть, снизить уровень сахара в крови и уменьшить воспаление, может иметь очень неприятный побочный эффект – пышные локоны могут потерять свой объем.

Новое исследование показало, что мыши, которые находились на интервальном голодании – предусматривающее ограничение приема пищи в определенное дневное окно – имели лучший метаболизм, но более медленный рост волос, чем мыши с круглосуточным доступом к пище, передает New York Post.

А когда исследовали то же самое на людях, то обнаружили схожие результаты.

"Мы не хотим отпугивать людей от практики интервального голодания, поскольку оно связано со многими полезными эффектами – просто важно знать, что оно может иметь некоторые непредсказуемые последствия", – говорит старший автор исследования и биолог стволовых клеток Бинг Чжан из Университета Вестлейка в Китае.

Исследование показывает, что периодическое голодание может улучшить функцию стволовых клеток крови, кишечной и мышечной тканей, а также их способность к регенерации. Команда Чжана хотела увидеть, как голодание влияет на клетки кожи и волос. Исследователи заставили побритых мышей соблюдать ежедневный график питания, который разрешал всего восемь часов доступа к пище, с 16 часами голодания или альтернативного дневного плана кормления.

У мышей, находившихся на обеих программах интервального голодания, волосы отросли лишь частично через 96 дней, тогда как у мышей с неограниченным доступом к пище большая часть волос отросла через 30 дней – этот результат удивил исследователей.

Команда определила, что голодание избирательно уничтожает активированные стволовые клетки волосяных фолликулов (HFSC).

Периодическое голодание заставляет организм использовать накопленный жир в качестве основного источника энергии вместо легкодоступного сахара из пищи. Нанесение витамина Е, антиоксиданта, содержащегося в средствах для роста волос, дважды в день на кожу спины мышей помогло стволовым клеткам пережить голодание.

Стволовые клетки кожи не пострадали от периодической голодовки, и исследователи объясняют это их способностью нейтрализовать вредные свободные радикалы.

Исследователи попытались подтвердить свои выводы с помощью небольшого клинического исследования, в котором приняли участие 49 здоровых молодых людей – они заметили, что голодание оказывает более мягкое влияние на рост волос у людей. У тех, кто голодал 18 часов в сутки в течение 10 дней – экстремальный вариант диеты – средняя скорость роста волос была на 18% медленнее по сравнению с теми, кто не голодал.

"Человеческая популяция очень неоднородна, поэтому эффекты могут быть разными для разных людей", — сказал Чжан.

Исследователи планируют сотрудничать с местными больницами, чтобы изучить, как голодание влияет на заживление ран и регенерацию других клеток, а также выявить вещества, способствующие росту волос во время голодания.

Задолго до этого исследования медицинские эксперты предупреждали, что интервальное голодание подходит не всем. Масштабное исследование, проведенное в этом году, показало, что те, кто ограничивает прием пищи до менее восьми часов в день, имеют больше шансов умереть в результате сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые едят в промежутке от 12 до 16 часов.

Напомним, диетологи назвали худший гарнир для ужина. Это блюдо практически является чистым углеводом, который повышает уровень сахара в крови, а после этого вызывает резкий спад энергии.

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