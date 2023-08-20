Ученые выяснили, почему загар на коже появляется не сразу

Ученые считают, что в будущем это поможет во время лечения радиацией и раком.

Ученые после исследования установили, почему загар на коже проявляется не сразу, а спустя некоторое время. Это все связано с защитными реакциями организма из-за воздействия ультрафиолетового излучения.

Об этом пишет ScienceAlert.

Экспериментируя с кожей человека и мышей, команда под руководством молекулярного биолога Надава Элкоши из Тель-Авивского университета в Израиле обнаружила, что загар появляется только после того, как кожа позаботилась об экстренном восстановлении ДНК.

"Мы имеем два механизма, призванные защитить кожу от воздействия опасного ультрафиолетового излучения. Первый механизм восстанавливает ДНК в поврежденных радиацией клетках кожи, тогда как второй механизм предполагает повышенную выработку меланина, затемняющего кожу, чтобы защитить ее от будущего воздействия радиации", — объясняет Элкоши.

Элкоши и его команда предположили, что задержка загара является результатом приоритизации ресурсов. По сути все ресурсы клетки мобилизуются для того, чтобы как можно быстрее восстановить повреждения. Лишь после того, как эта задача выполнена, клетка может выделить ресурсы на производство меланина.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи сначала подвергли человеческую кожу ультрафиолетовому излучению. Это было сделано для того, чтобы ученые могли изучить активность клетки в ответ на радиационное повреждение.

Они подтвердили, что протеинкиназа под названием АТМ, которая активируется при повреждении ДНК и критически важна для восстановления клеток, вступает в действие вскоре после воздействия ультрафиолетового излучения. Это интересно, но команде потребовалось больше информации.

"Генетическая информация должна быть защищена от мутаций, поэтому этот механизм восстановления имеет приоритет внутри клетки при воздействии ультрафиолетового излучения солнца. Механизм репарации ДНК, по сути, говорит всем другим механизмам в клетке: "Остановите все и дайте мне спокойно поработать". Одна система эффективно парализует другую, пока коррекция ДНК не достигнет своего пика, происходящего через несколько часов после воздействия ультрафиолета", – объясняет Кармит Леви, биохимик и молекулярный биолог из Тель-Авивского университета.

Команда ученых подозревает, что восстановление ДНК может использовать некоторые компоненты механизма пигментации, чтобы максимизировать шансы на выживание клеток и минимизировать шансы на мутацию.

Открытие, по словам ученых, может быть использовано для изучения, понимания, предотвращения и лечения последствий радиационного поражения кожи.

"Это научное открытие выявило молекулярный механизм, который может служить основой для дальнейших исследований, которые могут привести к инновационным методам лечения, которые обеспечат максимальную защиту кожи от радиационного поражения. В долгосрочной перспективе это может способствовать профилактике рака кожи", — говорит Леви.

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