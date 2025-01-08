Ученые выяснили, в каком возрасте повышение кровяного давления представляет наибольшую опасность

Ученые из Университетского колледжа Лондона определили, что повышенное кровяное давление в определенном возрасте может иметь серьезные последствия для здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба UCL.

Результаты исследования, проведенного на основе наблюдения за 500 людьми, рожденными в 1946 году, показали важные связи между артериальным давлением и состоянием мозга.

Оказалось, что высокое артериальное давление в возрасте 53 лет, а также его быстрое повышение между 43 и 53 годами, может вызвать больше повреждений кровеносных сосудов и "мини-инсультов" в мозге до 70 лет.

Также было зафиксировано, что повышенное давление в 43 года и большие повышения в возрасте от 36 до 43 лет связано с меньшим количеством объема мозга. Однако, этот фактор не имел существенного влияния на уровень амилоидного белка в мозге, что является показателем Альцгеймера, и не предусматривал проблем с памятью или мышлением в таком возрасте.

"Высокое кровяное давление в среднем возрасте является одним из самых мощных факторов риска развития деменции, который мы можем легко контролировать и управлять им. Исследования уже свидетельствуют о том, что более агрессивное лечение высокого кровяного давления в последние годы может улучшить здоровье мозга современных старших поколений. Мы должны продолжать развивать это понимание, выявляя и контролируя высокое кровяное давление даже у тех, кто находится в начале среднего возраста", — отметили ученые.

Напомним, названа специя, которая помогает снизить высокое кровяное давление.

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