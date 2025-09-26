Ученые выявили неожиданные признаки артрита, которые появляются задолго до появления боли.

Признаки артрита / © Credits

Многолетнее исследование ученых показало, что первые признаки ревматоидного артрита могут проявляться гораздо раньше, чем человек начнет испытывать боль.

Об этом пишет Newsweek.

Ученые из трех американских университетов выяснили: если человек страдает аутоиммунным заболеванием, его иммунная система начинает работать «неправильно» за много лет до того, как человек начнет болеть.

На протяжении нескольких лет ученые изучали людей, у которых есть антитела ACPA — это биомаркеры, указывающие на риск развития ревматоидного артрита. Исследование помогло выявить ранее неизвестные факторы, влияющие на возникновение этой болезни.

«У людей, имеющих риск развития ревматоидного артрита, наблюдается распространенное воспаление и признаки иммунной активности, в частности в B-клетках, производящих аутореактивные антитела, характеризующие ревматоидный артрит, и T-клетках, которые взаимодействуют с B-клетками и инструктируют их производить эти антитела Гиллеспи.

По его словам, также удалось выявить иммунные изменения в «наивных» Т-клетках.

«Это важно, поскольку эти клетки раньше не сталкивались ни с какими угрозами. В то же время, это свидетельствует о том, что иммунные клетки у людей с риском развития ревматоидного артрита уже запрограммированы реагировать детерминантным образом», — отметил исследователь.

В ходе исследований ученые выявили такие ранние признаки болезни: распространенное воспаление, нарушение работы иммунных клеток, изменение состояния клеток и их чрезмерное разрастание, а также воспаление в крови, подобно тому, что происходит в суставах.

Ученые отмечают, что новые симптомы могут помочь врачам точнее определить, кто из людей в группе риска действительно подвержен развитию ревматоидного артрита. Это позволит проводить более целенаправленные обследования и начинать профилактику на ранних этапах.

«Если мы найдем способы предотвратить первые отеки суставов при ревматоидном артрите или даже «перезагрузить» иммунную систему на стадии риска, это может привести к тому, что люди никогда не заболеют полноценным ревматоидным артритом или будут иметь гораздо более легкую форму заболевания», — отметил автор исследования.

