Ученые выявили неожиданные признаки артрита, которые появляются задолго до появления боли.
Ревматоидный артрит можно выявить задолго до первых симптомов. Ученые обнаружили ранние признаки, проявляющиеся на уровне иммунных клеток.
Многолетнее исследование ученых показало, что первые признаки ревматоидного артрита могут проявляться гораздо раньше, чем человек начнет испытывать боль.
Об этом пишет Newsweek.
Ученые из трех американских университетов выяснили: если человек страдает аутоиммунным заболеванием, его иммунная система начинает работать «неправильно» за много лет до того, как человек начнет болеть.
На протяжении нескольких лет ученые изучали людей, у которых есть антитела ACPA — это биомаркеры, указывающие на риск развития ревматоидного артрита. Исследование помогло выявить ранее неизвестные факторы, влияющие на возникновение этой болезни.
«У людей, имеющих риск развития ревматоидного артрита, наблюдается распространенное воспаление и признаки иммунной активности, в частности в B-клетках, производящих аутореактивные антитела, характеризующие ревматоидный артрит, и T-клетках, которые взаимодействуют с B-клетками и инструктируют их производить эти антитела Гиллеспи.
По его словам, также удалось выявить иммунные изменения в «наивных» Т-клетках.
«Это важно, поскольку эти клетки раньше не сталкивались ни с какими угрозами. В то же время, это свидетельствует о том, что иммунные клетки у людей с риском развития ревматоидного артрита уже запрограммированы реагировать детерминантным образом», — отметил исследователь.
В ходе исследований ученые выявили такие ранние признаки болезни: распространенное воспаление, нарушение работы иммунных клеток, изменение состояния клеток и их чрезмерное разрастание, а также воспаление в крови, подобно тому, что происходит в суставах.
Ученые отмечают, что новые симптомы могут помочь врачам точнее определить, кто из людей в группе риска действительно подвержен развитию ревматоидного артрита. Это позволит проводить более целенаправленные обследования и начинать профилактику на ранних этапах.
«Если мы найдем способы предотвратить первые отеки суставов при ревматоидном артрите или даже «перезагрузить» иммунную систему на стадии риска, это может привести к тому, что люди никогда не заболеют полноценным ревматоидным артритом или будут иметь гораздо более легкую форму заболевания», — отметил автор исследования.
