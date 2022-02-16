Ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от ВИЧ: что известно

Ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от ВИЧ: что известно

У пациентки уже более 14 месяцев нет ни признаков ВИЧ в анализах крови, ни антител к вирусу.

Американские ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от вируса иммунодефицита (ВИЧ). Речь идет о женщине среднего возраста и смешанной расы, которую удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови.

Детали исследователи описали во вторник, 15 февраля, во время конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, штат Колорадо, сообщает The New York Times.

Отмечается, что пациентке диагностировали ВИЧ в июне 2013 года, с тех пор она принимала антиретровирусные препараты. В марте 2017 года у женщины также был обнаружен острый миелогенный лейкоз.

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В августе того же года для лечения рака ей трансплантировали пуповинную кровь от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки, а также перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать телу временную иммунную защиту на время приживления трансплантата.

Американку выписали из больницы на 17-й день после трансплантации, реакции отторжения трансплантата у нее не наблюдали. Через 37 месяцев женщина прекратила антиретровирусную терапию, и уже более 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови, как и антител к вирусу.

Всего в мире с ВИЧ живет около 38 миллионов человек, 73% из которых проходят лечение. В издании отмечают, что трансплантация костного мозга не подходит большинству пациентов и достаточно рискованна, поэтому обычно ее предлагают только людям с раком, которые не имеют других вариантов.

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Сейчас известно еще о двух случаях полного выздоровления от ВИЧ, когда больным производили пересадку костного мозга от доноров, несущих мутацию, блокирующую ВИЧ-инфекцию. В обоих случаях пациенты имели тяжелые побочные эффекты, в частности, реакцию "трансплантат против хозяина".

Американец Тимоти Рэй Браун, также известный как "берлинский пациент", прожил без ВИЧ 12 лет, а в 2020 умер от рецидива лейкемии.

Другим больным, победившим ВИЧ, стал "лондонский пациент" Адам Кастильехо. По словам врачей, через год после трансплантации он потерял более 30 килограммов и пережил многочисленные инфекции. Также у Кастильехо развилась потеря слуха.

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