Ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от ВИЧ: что известно

У пациентки уже более 14 месяцев нет ни признаков ВИЧ в анализах крови, ни антител к вирусу.
Американские ученые заявили о третьем в мире случае полного выздоровления от вируса иммунодефицита (ВИЧ). Речь идет о женщине среднего возраста и смешанной расы, которую удалось вылечить благодаря трансплантации пуповинной крови.
Детали исследователи описали во вторник, 15 февраля, во время конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, штат Колорадо, сообщает The New York Times.
Отмечается, что пациентке диагностировали ВИЧ в июне 2013 года, с тех пор она принимала антиретровирусные препараты. В марте 2017 года у женщины также был обнаружен острый миелогенный лейкоз.
В августе того же года для лечения рака ей трансплантировали пуповинную кровь от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки, а также перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать телу временную иммунную защиту на время приживления трансплантата.
Американку выписали из больницы на 17-й день после трансплантации, реакции отторжения трансплантата у нее не наблюдали. Через 37 месяцев женщина прекратила антиретровирусную терапию, и уже более 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови, как и антител к вирусу.
Всего в мире с ВИЧ живет около 38 миллионов человек, 73% из которых проходят лечение. В издании отмечают, что трансплантация костного мозга не подходит большинству пациентов и достаточно рискованна, поэтому обычно ее предлагают только людям с раком, которые не имеют других вариантов.
Сейчас известно еще о двух случаях полного выздоровления от ВИЧ, когда больным производили пересадку костного мозга от доноров, несущих мутацию, блокирующую ВИЧ-инфекцию. В обоих случаях пациенты имели тяжелые побочные эффекты, в частности, реакцию "трансплантат против хозяина".
Американец Тимоти Рэй Браун, также известный как "берлинский пациент", прожил без ВИЧ 12 лет, а в 2020 умер от рецидива лейкемии.
Другим больным, победившим ВИЧ, стал "лондонский пациент" Адам Кастильехо. По словам врачей, через год после трансплантации он потерял более 30 килограммов и пережил многочисленные инфекции. Также у Кастильехо развилась потеря слуха.
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