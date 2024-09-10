Ученый раскрыл секрет долголетия: какой суп нужно есть чаще, чтобы прожить больше 100 лет

Дэн Бюттнер, американский исследователь и научный сотрудник National Geographic, считает, что ключом к долголетию является ежедневное употребление овощного супа минестроне. Эксперт в своей работе для издания Eatingwell рассказывает, что уже много лет подряд он каждое утро ест это блюдо. Ученый вдохновился примером семьи долгожителей из Сардинии (Италия), которые каждое утро обязательно едят минестроне. Женщине и мужчине уже более ста лет и у них крепкое здоровье именно благодаря своему питанию, как отмечает ученый.

Чем полезен суп минестроне

Минестроне можно назвать мощным источником многих витаминов и минералов и вот почему. Все его составляющие не только вкусны, но и очень полезны для нашего организма. Благодаря содержанию овощей суп насыщен растительным белком и клетчаткой, которые нужны для надлежащей работы всех систем организма.

Этот овощной суп абсолютно доступен, ведь он готовится из копеечных ингредиентов. Ученый даже отмечает, что в суп можно добавлять те части овощей, которые обычно не идут в пищу. Это, например, может быть картофельная шелуха, которая усиливает вкус блюда.

Советы эксперта по приготовлению и употреблению овощного супа

Употребление. Ученый рекомендует есть овощной суп на завтрак, однако его можно употреблять на обед и ужин.

Ученый рекомендует есть овощной суп на завтрак, однако его можно употреблять на обед и ужин. Составляющие. Минестроне можно варить из любых овощей, которые есть на вашей кухне. Если у вас нет батата, его можно заменить картофелем, а нут – бобами или фасолью.

Минестроне можно варить из любых овощей, которые есть на вашей кухне. Если у вас нет батата, его можно заменить картофелем, а нут – бобами или фасолью. Приготовление впрок. Овощной суп можно готовить на несколько дней. Блюдо нужно разделить на порции и заморозить, затем разогревать при необходимости. Минестроне после замораживания не теряет своих полезных свойств.

Овощной суп можно готовить на несколько дней. Блюдо нужно разделить на порции и заморозить, затем разогревать при необходимости. Минестроне после замораживания не теряет своих полезных свойств. Добавки. К супу можно добавлять сливочное или оливковое масло, тогда блюдо будет иметь приятный насыщенный вкус и аромат. Чтобы суп имел больше белка, можно положить курицу или индейку.

К супу можно добавлять сливочное или оливковое масло, тогда блюдо будет иметь приятный насыщенный вкус и аромат. Чтобы суп имел больше белка, можно положить курицу или индейку. Основание. Ученый рекомендует варить суп на бульоне, тогда он будет насыщенным и вкусным. Кроме того, блюдо на основе бульона будет способствовать гидратации организма, поддерживая надлежащий водный баланс.

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