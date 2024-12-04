Учкные нашли способ, что нужно, чтобы прожить дольше: интересное открытие

Исследование показало, как физическая активность влияет на продолжительность жизни.
Люди старше 40 лет могли бы прожить на 5,3 года дольше при условии, что их уровень физической активности соответствовал бы наиболее активным 25% населения.
Эти выводы сделаны на основе исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine, пишет The Washington Post.
Ученые проанализировали данные о смертности за 2017 год и объединили их с информацией об уровне физической активности. Для этого использовали результаты Национального исследования здоровья и питания 2003-2006 годов. Чтобы сравнить различные виды погрузки, все их перевели в эквивалент часов ходьбы со скоростью 3 мили в час (примерно 5 км/ч).
Самые активные участники тратили около 160 минут в день на активность, в то время как наименее активные – всего 49 минут. Если менее активные повысят свой уровень до среднего, их жизнь может продлиться на 3,5 года. Наиболее подвижные могли бы прибавить к жизни почти 11 лет.
Исследователи также отметили, что дополнительный час ходьбы для тех, кто двигается меньше всего, может дать еще шесть часов жизни.
Напомним, в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд.
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