Учкные нашли способ, что нужно, чтобы прожить дольше: интересное открытие

Люди старше 40 лет могли бы прожить на 5,3 года дольше при условии, что их уровень физической активности соответствовал бы наиболее активным 25% населения.

Эти выводы сделаны на основе исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine, пишет The Washington Post.

Ученые проанализировали данные о смертности за 2017 год и объединили их с информацией об уровне физической активности. Для этого использовали результаты Национального исследования здоровья и питания 2003-2006 годов. Чтобы сравнить различные виды погрузки, все их перевели в эквивалент часов ходьбы со скоростью 3 мили в час (примерно 5 км/ч).

Самые активные участники тратили около 160 минут в день на активность, в то время как наименее активные – всего 49 минут. Если менее активные повысят свой уровень до среднего, их жизнь может продлиться на 3,5 года. Наиболее подвижные могли бы прибавить к жизни почти 11 лет.

Исследователи также отметили, что дополнительный час ходьбы для тех, кто двигается меньше всего, может дать еще шесть часов жизни.

Напомним, в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд.

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