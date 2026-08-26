Как наиболее эффективно бросить курить / © Credits

Реклама

Электронные сигареты с никотином могут помогать людям бросить курить более эффективно, чем никотиновые пластыри и жевательная резинка. В то же время учёные пока не могут сказать, каковы долгосрочные риски такого способа отказа от сигарет.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Реклама

Группа ученых проанализировала данные 80 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие почти 30 тысяч курильщиков из разных стран.

Реклама

Результаты показали преимущество никотиновых электронных сигарет перед традиционной никотинозаместительной терапией. На каждые 100 человек, которые пытались бросить курить с помощью вейпов с никотином, успеха добивались примерно на четыре участника больше, чем среди тех, кто пользовался пластырями или никотиновыми жевательными резинками.

Преимущество было отмечено и по сравнению с электронными сигаретами без никотина. В группе пользователей никотиновых вейпов на каждые 100 участников приходилось примерно на два случая успешного отказа от курения больше.

Ведущий автор исследования Никола Линдсон из Оксфордского университета подчеркнула, что бросить курить часто удается не с первой попытки. Именно поэтому, по её словам, людям, стремящимся избавиться от этой привычки, важно иметь в распоряжении несколько доступных способов помощи.

В то же время ученые предостерегают от слишком широкой интерпретации полученных результатов. Выводы касаются только регулируемых электронных сигарет с никотином и не могут быть применимы к нелегальным или нерегулируемым устройствам или вейпам с другими веществами, в частности ТГК.

Реклама

Исследовательница Джейми Хартманн-Бойс из Массачусетского университета в Амхерсте обратила внимание на возможные риски, связанные с нерегулируемой продукцией. Опасность, в частности, могут представлять нестабильные батареи и вредные химические вещества.

Еще одно ограничение касается того, что именно оценивали авторы работ. Они проверяли, насколько электронные сигареты помогают людям бросить курить, однако не исследовали, отказывались ли участники после этого от самих вейпов.

По словам соавтора исследования Криса Буллена из Оклендского университета, зависимость от электронных сигарет и способы отказа от их использования должны стать предметом отдельных исследований.

Не даёт полного представления и окончательного ответа относительно соотношения потенциальной пользы и рисков вейпинга как способа отказаться от курения. Последствия обычного курения ученые изучают уже на протяжении десятилетий, тогда как достаточного количества данных о долгосрочном воздействии электронных сигарет пока нет.

Реклама

В ходе исследований, включенных в обзор, серьезных негативных последствий в краткосрочной перспективе зафиксировано не было. В то же время ученые подчеркивают: чтобы полноценно оценить безопасность электронных сигарет, необходимы более масштабные исследования с более длительным периодом наблюдения.

Напомним, ранее врач назвал самый опасный способ получения никотина. Вред проявляется даже при минимальном употреблении.

Новости партнеров

Новости партнеров