Учёные обнаружили ещё один фактор риска болезни Паркинсона: он затрагивает миллионы людей

Шум от дорожного транспорта может быть связан с риском развития болезни Паркинсона / © УНИАН

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Длительное воздействие шума от автомобильного транспорта может быть связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли датские учёные, проанализировавшие данные более 3,1 миллиона жителей страны. В то же время исследование показало, что наличие более тихой стороны дома может частично снижать этот риск.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследование возглавила эпидемиолог Метте Соренсен из Датского института рака. В ходе работы ученые использовали национальные реестры Дании и оценили уровень транспортного шума возле каждого жилого дома, начиная с 1990 года. Для каждого дома определяли два показателя — шум у самого шумного фасада и у самой тихой стороны.

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После этого исследователи проанализировали медицинские данные более 3,1 миллиона человек в возрасте от 40 лет за период с 2000 по 2017 год. За это время в стране было зарегистрировано 20 587 новых случаев болезни Паркинсона.

Результаты показали, что с ростом уровня транспортного шума увеличивалась и вероятность развития заболевания. В частности, повышение уровня шума примерно на 12 децибел на самой шумной стороне дома было связано с ростом риска болезни Паркинсона примерно на 3%.

Еще более сильную взаимосвязь ученые зафиксировали для более тихого фасада. По их подсчетам, увеличение шума примерно на 9 децибел с этой стороны соответствовало повышению риска развития заболевания примерно на 4%.

Отдельный анализ касался домов, в которых разница между самой шумной и самой тихой сторонами составляла не менее 10 децибел. Люди, проживавшие в таких домах, реже страдали болезнью Паркинсона, чем жильцы домов, одинаково подверженных транспортному шуму со всех сторон. Такой эффект наблюдался при уровне шума свыше 50 децибел.

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Авторы исследования предполагают, что защищенная от шума сторона дома может улучшать условия для сна, если именно там расположена спальня. В то же время они отмечают, что в исследовании не было информации о том, в какой именно комнате спали участники.

После учета наличия тихого фасада связь между шумом у самой шумной стороны дома и риском развития болезни Паркинсона стала еще более заметной. В этом случае риск возрастал уже примерно на 6%, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о защитном воздействии более тихой части жилья.

В ходе анализа ученые также учли ряд других факторов, которые могли повлиять на результаты. Среди них — уровень дохода и образования, количество человек в домохозяйстве, плотность населения, количество зеленых зон, а также загрязнение воздуха, в частности мелкодисперсными частицами. Для части участников были доступны также данные о курении и физической активности. Даже после корректировки с учетом этих показателей выявленная связь оставалась статистически значимой.

По мнению исследователей, транспортный шум воздействует на организм не через слух, а как постоянный стрессовый фактор. Во время сна он может активировать нервную систему, повышать частоту сердечных сокращений и стимулировать выработку гормонов стресса — кортизола и адреналина. Ученые предполагают, что длительное воздействие таких процессов может способствовать воспалению и нарушению работы клеток, хотя в данном исследовании биологические механизмы непосредственно не изучались.

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Авторы отмечают, что транспортный шум можно рассматривать как один из факторов окружающей среды, связанных с риском развития болезни Паркинсона. По их мнению, полученные результаты могут быть полезны для городского планирования. В частности, при проектировании жилых домов следует предусматривать защищенные от шума фасады и внутренние дворы, ведь такие решения могут положительно влиять не только на комфорт, но и на здоровье жильцов.

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