Странный побочный эффект препаратов для похудения: что происходит с ушами

Врачи обнаружили жуткое последствие препаратов для похудения / © Фото из открытых источников

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Препараты для похудения GLP-1, включая Ozempic, Mounjaro и Zepbound, связывают с редким состоянием, при котором человек начинает слишком громко слышать собственный голос, дыхание, сердцебиение или другие звуки внутри тела. Одним из возможных объяснений является быстрая потеря жировой ткани вокруг евстахиевой трубы, из-за чего она может перестать нормально закрываться.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему после похудения меняется слух

Евстахиева труба соединяет среднее ухо с задней частью носоглотки. В норме она преимущественно закрыта и открывается на короткое время во время глотания или зевания, помогая выравнивать давление с обеих сторон барабанной перепонки.

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Вокруг этой структуры есть, в частности, жировая ткань, выполняющая роль своеобразной механической опоры. При очень быстром похудении ее количество может уменьшиться, и евстахиева труба может оставаться открытой.

Такое состояние называют патулозной дисфункцией евстахиевой трубы или pETD. Тогда звуки, обычно почти не воспринимаемые, начинают передаваться к уху значительно сильнее: человек может слышать собственное дыхание, голос, сердцебиение, а в отдельных случаях даже движение глазных яблок.

Как это чувствуется

Один из описанных случаев произошел с 46-летней женщиной, потерявшей более 27 килограммов во время лечения препаратом с действующим веществом тирзепатид. Во время выступления на похоронах матери она вдруг начала слышать свой голос так громко, словно он раздавался изнутри головы.

Такое явление называют автофонией. Человек может чувствовать, будто оказался в туннеле, где чрезмерно громкими становятся собственная речь, дыхание или другие внутренние звуки.

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В то же время подобные симптомы не означают автоматически, что причиной является именно препарат для похудения. В материале отмечается, что связь с GLP-1-терапией может быть опосредованной — из-за значительного и быстрого снижения веса.

Почему это сложно распознать

Патулозная евстахиева труба может проявляться не только необычным восприятием собственного голоса. Среди симптомов также описывают чувство заложенности, шум в ушах, головокружение и другие неприятные слуховые ощущения.

Проблема состоит в том, что такое состояние нередко путают с другими нарушениями работы уха. Поэтому человек может долго не получать правильного объяснения своих симптомов.

Для врача важно знать не только о слуховых изменениях, но и о том, когда они появились и насколько быстро менялся вес. При обследовании могут проверить слух, состояние слухового прохода и барабанной перепонки, а также при необходимости провести тимпанометрию или другие исследования.

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Нужно ли прекращать препараты GLP-1

Нет, самостоятельно отменять или изменять дозировку препарата из-за таких симптомов не рекомендуется. В источнике отмечается, что в некоторых случаях для облегчения состояния могут применяться консервативные методы, а решение об изменении терапии должен принимать врач.

Среди возможных подходов описывают достаточное потребление жидкости, пересмотр темпов похудения и другие методы в зависимости от ситуации. В более сложных случаях могут применяться специальные процедуры для барабанной перепонки или вмешательства в зоне евстахиевой трубы.

В одном из описанных случаев после стабилизации веса и применения специального пластыря на барабанной перепонке симптомы уменьшились примерно на 90%. Но это частный случай, поэтому ожидать такого же результата от стабилизации веса у каждого человека нельзя.

Не каждый необычный звук связан с этим состоянием

Важно не объяснять какие-либо изменения слуха только приемом препаратов для похудения. Звук собственного голоса или дыхания может изменяться и из-за других проблем со средним или внутренним ухом, шумовой нагрузке, сере в слуховом проходе и ряду других причин.

Особенно важно обратиться к врачу, если симптомы быстро появились, усиливаются, сопровождаются заметным изменением слуха, сильным головокружением или другими неврологическими проявлениями. При внезапной потере слуха требуется неотложная медицинская оценка.

Главное, на что обращают внимание исследователи и врачи, — не столько сам факт приема GLP-1-препарата, сколько скорость и масштаб потери веса. Пока нет оснований считать, что такие препараты непосредственно повреждают ухо, а необычные слуховые симптомы требуют индивидуального обследования.

Напомним, когда человек хочет снизить калорийность рациона, первой мыслью часто становится сокращение порций. Но маленькая тарелка — не единственный вариант. Можно оставить порцию достаточно большой, если изменить соотношение продуктов в ней — так работает объемное питание.

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