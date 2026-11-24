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Удобство может обернуться болью: чем опасно длительное ношение уггов
Полюбившиеся многим угги могут стать причиной проблем со здоровьем ног. Ортопеды объяснили, почему даже самые удобные сапоги не стоит носить целый день.
Угги могут негативно влиять на здоровье стоп. Ортопеды предупреждают, что длительное ношение таких сапог может вызвать боль в пятках, перегрузку сухожилий, а привычка надевать их без носков — повысить риск грибковых инфекций.
Об этом пишет Daily Mail.
Несмотря на мягкую подкладку, тепло и удобный крой, популярные сапоги из овчины имеют ряд недостатков, на которые обращают внимание специалисты.
Именно поэтому эксперты советуют рассматривать их скорее как домашние тапочки, а не как обувь для длительных прогулок.
Почему угги могут вызывать боль в пятках
Один из главных недостатков уггов — недостаточная поддержка свода стопы. Хотя подошва таких сапог легкая и твердая, ее форма не обеспечивает необходимой поддержки.
По словам ортопеда из Лос-Анджелеса Боба Баравариана, сами по себе угги не являются плохой обувью, однако их длительное ношение может нанести вред стопам.
В частности, недостаточная поддержка стопы может способствовать развитию плантарного фасциита, особенно у людей, которые уже имеют предрасположенность к заболеваниям стоп.
Это заболевание поражает подошвенную фасцию — плотную полосу ткани, которая проходит вдоль нижней части стопы и поддерживает её свод.
Заболевание может сопровождаться постоянной тупой или резкой, колющей болью при нагрузке на стопу. В США с плантарным фасциитом в тот или иной период жизни сталкивается примерно каждый десятый человек.
К факторам риска развития плантарного фасциита также относятся длительное пребывание на ногах, бег, повторяющиеся нагрузки на подошвенную фасцию и резкое увеличение физической активности.
Баравариан пояснил, что при ношении обуви без каблуков икроножные мышцы и подошвенная фасция могут растягиваться сильнее, чем обычно. Это создает дополнительное напряжение, которое потенциально способствует развитию заболевания.
Австралийские ортопеды также отмечают, что недостаточная поддержка стопы со временем может привести к чрезмерному растяжению и напряжению мышц, связок и сухожилий.
Как угги влияют на мышцы и сухожилия
Еще одной особенностью популярных сапог является их свободный крой. Именно он делает обувь удобной, но в то же время не позволяет надежно зафиксировать стопу во время ходьбы.
Ортопед из Северной Каролины и представительница Американской ассоциации подологов Элизабет Басс Дотри пояснила, что угги не обеспечивают такой фиксации и поддержки, как ботинки на шнурках.
Кроме того, со временем внутренняя подкладка сапог уплотняется, а материал растягивается. Из-за этого стопа может смещаться и скользить внутри обуви.
Чтобы удержать сапоги на ногах, человек может неосознанно сгибать или сжимать пальцы. При длительном ношении это может перегружать мелкие мышцы и сухожилия стопы, способствуя развитию тендинита — раздражения или воспаления сухожилий.
Одной из распространенных форм этого заболевания является тендинит ахиллова сухожилия, соединяющего икроножные мышцы с пяточной костью. Чаще всего такое состояние связано с повторяющимися чрезмерными нагрузками на сухожилие.
Дотри рассказала, что в своей медицинской практике лечила пациентов, у которых развился плантарный фасциит и тендинит после длительного ношения уггов.
Почему не стоит носить угги без носков
Толстая подкладка из овчины, благодаря которой угги хорошо согревают ноги, имеет ещё один недостаток — она может задерживать влагу. Особенно это касается тех, кто привык носить сапоги без носков.
В таком случае пот и грязь попадают непосредственно на внутреннюю поверхность обуви, создавая благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.
По словам ортопеда Боба Баравариана, ношение уггов на босую ногу приводит к тому, что подкладка впитывает больше пота. Это способствует накоплению микроорганизмов внутри сапог и повышает риск развития грибка стоп.
Грибок стоп — одна из самых распространённых грибковых инфекций в США. По оценкам, в течение жизни с ним сталкиваются от 15 до 25% людей.
Возбудители этого заболевания активно размножаются в теплой и влажной среде. Среди характерных симптомов — шелушение, покраснение и растрескивание кожи, преимущественно между пальцами ног.
Кроме того, скопление грязи и бактерий внутри сапог может стать причиной появления неприятного запаха.
Чтобы уменьшить количество влаги, впитываемой шерстяной подкладкой, специалисты рекомендуют носить угги с носками.
Элизабет Басс Дотри также предупредила, что тёплая и влажная среда внутри сапог может способствовать развитию не только грибковых, но и бактериальных инфекций.
Важно также правильно ухаживать за такой обувью. Производитель не рекомендует стирать сапоги в стиральной машине. Вместо этого их следует чистить вручную, используя холодную воду и специальные средства для ухода за овчиной.
Кому угги могут пригодиться и когда их стоит носить
Несмотря на потенциальные риски для здоровья стоп, специалисты отмечают и преимущества такой обуви. Теплая подкладка из овчины может быть особенно полезна для людей, у которых часто мерзнут ноги, в частности для пожилых людей с нарушениями кровообращения.
Угги также могут быть удобны для людей с синдромом Рейно — состоянием, при котором мелкие кровеносные сосуды чрезмерно сужаются под воздействием низких температур. Из-за этого пальцы рук и ног могут становиться холодными, неметь, а иногда и болеть.
Еще одним преимуществом таких сапог является просторный крой. Благодаря этому они могут быть удобны для людей с определенными деформациями стоп, в частности с костными выпячиваниями у основания большого пальца и молоткообразной деформацией пальцев.
В то же время ортопеды отмечают, что удобная обувь не всегда обеспечивает достаточную поддержку стопы, необходимую для длительной ходьбы.
Боб Баравариан советует носить угги в основном как домашнюю обувь и ограничивать продолжительность прогулок в них.
По словам специалистов, такие сапоги можно надевать для коротких поездок в магазин или ресторан, если большую часть пути человек преодолевает на автомобиле.
Однако специалисты не рекомендуют носить угги в течение всего рабочего дня или использовать их в качестве основной зимней обуви. Причина — отсутствие надлежащей поддержки и надежной фиксации стопы.
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