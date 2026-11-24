Чем опасны угги и почему их не стоит носить целый день / © Getty Images

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Угги могут негативно влиять на здоровье стоп. Ортопеды предупреждают, что длительное ношение таких сапог может вызвать боль в пятках, перегрузку сухожилий, а привычка надевать их без носков — повысить риск грибковых инфекций.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несмотря на мягкую подкладку, тепло и удобный крой, популярные сапоги из овчины имеют ряд недостатков, на которые обращают внимание специалисты.

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Именно поэтому эксперты советуют рассматривать их скорее как домашние тапочки, а не как обувь для длительных прогулок.

Почему угги могут вызывать боль в пятках

Один из главных недостатков уггов — недостаточная поддержка свода стопы. Хотя подошва таких сапог легкая и твердая, ее форма не обеспечивает необходимой поддержки.

По словам ортопеда из Лос-Анджелеса Боба Баравариана, сами по себе угги не являются плохой обувью, однако их длительное ношение может нанести вред стопам.

В частности, недостаточная поддержка стопы может способствовать развитию плантарного фасциита, особенно у людей, которые уже имеют предрасположенность к заболеваниям стоп.

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Это заболевание поражает подошвенную фасцию — плотную полосу ткани, которая проходит вдоль нижней части стопы и поддерживает её свод.

Заболевание может сопровождаться постоянной тупой или резкой, колющей болью при нагрузке на стопу. В США с плантарным фасциитом в тот или иной период жизни сталкивается примерно каждый десятый человек.

К факторам риска развития плантарного фасциита также относятся длительное пребывание на ногах, бег, повторяющиеся нагрузки на подошвенную фасцию и резкое увеличение физической активности.

Баравариан пояснил, что при ношении обуви без каблуков икроножные мышцы и подошвенная фасция могут растягиваться сильнее, чем обычно. Это создает дополнительное напряжение, которое потенциально способствует развитию заболевания.

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Австралийские ортопеды также отмечают, что недостаточная поддержка стопы со временем может привести к чрезмерному растяжению и напряжению мышц, связок и сухожилий.

Как угги влияют на мышцы и сухожилия

Еще одной особенностью популярных сапог является их свободный крой. Именно он делает обувь удобной, но в то же время не позволяет надежно зафиксировать стопу во время ходьбы.

Ортопед из Северной Каролины и представительница Американской ассоциации подологов Элизабет Басс Дотри пояснила, что угги не обеспечивают такой фиксации и поддержки, как ботинки на шнурках.

Кроме того, со временем внутренняя подкладка сапог уплотняется, а материал растягивается. Из-за этого стопа может смещаться и скользить внутри обуви.

Чтобы удержать сапоги на ногах, человек может неосознанно сгибать или сжимать пальцы. При длительном ношении это может перегружать мелкие мышцы и сухожилия стопы, способствуя развитию тендинита — раздражения или воспаления сухожилий.

Одной из распространенных форм этого заболевания является тендинит ахиллова сухожилия, соединяющего икроножные мышцы с пяточной костью. Чаще всего такое состояние связано с повторяющимися чрезмерными нагрузками на сухожилие.

Дотри рассказала, что в своей медицинской практике лечила пациентов, у которых развился плантарный фасциит и тендинит после длительного ношения уггов.

Почему не стоит носить угги без носков

Толстая подкладка из овчины, благодаря которой угги хорошо согревают ноги, имеет ещё один недостаток — она может задерживать влагу. Особенно это касается тех, кто привык носить сапоги без носков.

В таком случае пот и грязь попадают непосредственно на внутреннюю поверхность обуви, создавая благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.

По словам ортопеда Боба Баравариана, ношение уггов на босую ногу приводит к тому, что подкладка впитывает больше пота. Это способствует накоплению микроорганизмов внутри сапог и повышает риск развития грибка стоп.

Грибок стоп — одна из самых распространённых грибковых инфекций в США. По оценкам, в течение жизни с ним сталкиваются от 15 до 25% людей.

Возбудители этого заболевания активно размножаются в теплой и влажной среде. Среди характерных симптомов — шелушение, покраснение и растрескивание кожи, преимущественно между пальцами ног.

Кроме того, скопление грязи и бактерий внутри сапог может стать причиной появления неприятного запаха.

Чтобы уменьшить количество влаги, впитываемой шерстяной подкладкой, специалисты рекомендуют носить угги с носками.

Элизабет Басс Дотри также предупредила, что тёплая и влажная среда внутри сапог может способствовать развитию не только грибковых, но и бактериальных инфекций.

Важно также правильно ухаживать за такой обувью. Производитель не рекомендует стирать сапоги в стиральной машине. Вместо этого их следует чистить вручную, используя холодную воду и специальные средства для ухода за овчиной.

Кому угги могут пригодиться и когда их стоит носить

Несмотря на потенциальные риски для здоровья стоп, специалисты отмечают и преимущества такой обуви. Теплая подкладка из овчины может быть особенно полезна для людей, у которых часто мерзнут ноги, в частности для пожилых людей с нарушениями кровообращения.

Угги также могут быть удобны для людей с синдромом Рейно — состоянием, при котором мелкие кровеносные сосуды чрезмерно сужаются под воздействием низких температур. Из-за этого пальцы рук и ног могут становиться холодными, неметь, а иногда и болеть.

Еще одним преимуществом таких сапог является просторный крой. Благодаря этому они могут быть удобны для людей с определенными деформациями стоп, в частности с костными выпячиваниями у основания большого пальца и молоткообразной деформацией пальцев.

В то же время ортопеды отмечают, что удобная обувь не всегда обеспечивает достаточную поддержку стопы, необходимую для длительной ходьбы.

Боб Баравариан советует носить угги в основном как домашнюю обувь и ограничивать продолжительность прогулок в них.

По словам специалистов, такие сапоги можно надевать для коротких поездок в магазин или ресторан, если большую часть пути человек преодолевает на автомобиле.

Однако специалисты не рекомендуют носить угги в течение всего рабочего дня или использовать их в качестве основной зимней обуви. Причина — отсутствие надлежащей поддержки и надежной фиксации стопы.

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