Удваивают риск рака: какие популярные напитки провоцируют развитие опасных опухолей
Рак кишечника занимает второе место в мире по уровню смертности, однако новое исследование указывает на неочевидную причину его развития.
Рак кишечника занимает второе место по уровню смертности в мире, а его коварство заключается в быстром распространении, которое трудно вовремя обнаружить. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Gut, доказывает — шансы на выживание можно повысить через рацион.
Об этом пишет The Mirror.
По данным исследования, опубликованном журнале Gut, употребление двух и более сладких напитков в день во взрослом возрасте удваивает риск развития рака кишечника к 50 годам, особенно у женщин. По данным BMJ, именно газировка, соки и энергетики являются основным источником сахара (39%) в рационе, а каждый восьмой американец выпивает более трех таких порций ежедневно.
В течение 24 лет ученые наблюдали за почти 95 тысячами участников, анализируя их рацион и образ жизни. Результаты оказались тревожными: у женщин, которые выпивали две или более порций сладких напитков в день, риск развития рака кишечника до 50 лет был вдвое выше, чем у тех, кто употреблял их реже одного раза в неделю.
Каждая ежедневная порция повышала этот риск на 16%, а если такую привычку человек имел еще подростком — показатель взлетал до 32%. В то же время замена сладких напитков кофе, молоком или напитками с подсластителями снижала вероятность заболеть на 36%. Хотя исследование является наблюдательным и не устанавливает прямой причинно-следственной связи, ученые уверены: сахар в напитках существенно влияет на развитие онкологии на ранних стадиях.
«Уменьшение потребления и/или [замена] другими здоровыми напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для облегчения растущего бремени рака кишечника до 50 лет», — говорится в исследовании.
Какие симптомы рака кишечника
На развитие рака кишечника могут указывать следующие характерные признаки:
более частое посещение туалета, жидкий стул и иногда дискомфорт в желудке (брюшной полости);
кровь в кале без других симптомов геморроя;
боль в желудке, дискомфорт или вздутие живота, что постоянно вызываются едой. В свою очередь это может привести к уменьшению потребления пищи и потере веса.
Если вас беспокоят какие-либо признаки или симптомы, обратитесь к своему семейному врачу.
