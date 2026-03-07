Удваивают риск рака: какие популярные напитки провоцируют развитие опасных опухолей

Газированные напитки провоцируют развитие опасных опухолей / © www.freepik.com/free-photo

Рак кишечника занимает второе место по уровню смертности в мире, а его коварство заключается в быстром распространении, которое трудно вовремя обнаружить. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Gut, доказывает — шансы на выживание можно повысить через рацион.

Об этом пишет The Mirror.

По данным исследования, опубликованном журнале Gut, употребление двух и более сладких напитков в день во взрослом возрасте удваивает риск развития рака кишечника к 50 годам, особенно у женщин. По данным BMJ, именно газировка, соки и энергетики являются основным источником сахара (39%) в рационе, а каждый восьмой американец выпивает более трех таких порций ежедневно.

В течение 24 лет ученые наблюдали за почти 95 тысячами участников, анализируя их рацион и образ жизни. Результаты оказались тревожными: у женщин, которые выпивали две или более порций сладких напитков в день, риск развития рака кишечника до 50 лет был вдвое выше, чем у тех, кто употреблял их реже одного раза в неделю.

Каждая ежедневная порция повышала этот риск на 16%, а если такую привычку человек имел еще подростком — показатель взлетал до 32%. В то же время замена сладких напитков кофе, молоком или напитками с подсластителями снижала вероятность заболеть на 36%. Хотя исследование является наблюдательным и не устанавливает прямой причинно-следственной связи, ученые уверены: сахар в напитках существенно влияет на развитие онкологии на ранних стадиях.

«Уменьшение потребления и/или [замена] другими здоровыми напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для облегчения растущего бремени рака кишечника до 50 лет», — говорится в исследовании.

Какие симптомы рака кишечника

На развитие рака кишечника могут указывать следующие характерные признаки:

более частое посещение туалета, жидкий стул и иногда дискомфорт в желудке (брюшной полости);

кровь в кале без других симптомов геморроя;

боль в желудке, дискомфорт или вздутие живота, что постоянно вызываются едой. В свою очередь это может привести к уменьшению потребления пищи и потере веса.

Если вас беспокоят какие-либо признаки или симптомы, обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, по статистике, от 64% до 81% онкобольных пациентов употребляют диетические добавки, причем почти каждый второй делает это втайне от своего врача. Среди здоровых людей популярность витаминов не меньше — каждый второй принимает их «для профилактики», надеясь защититься от рака. Однако ученые утверждают совсем другое.

