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Углеводы для давления: какие продукты помогут поддержать здоровье
Включите в свой рацион такие продукты, как фрукты, бобовые, йогурт и овес, чтобы извлечь пользу.
Здоровые углеводы могут обеспечить организм питательными веществами, такими как калий, клетчатка, витамины и минералы, поддерживающие здоровое артериальное давление и общее здоровье сердца.
Об углеводах, которые следует включить в свой рацион для здорового уровня кровяного давления, сообщает Еatingwell.
Бананы
Бананы содержат калий. Это один из лучших фруктов, богатых углеводами. Поскольку Американская ассоциация сердца рекомендует взрослым с кровяным давлением выше 120/80 увеличить потребление калия с пищей, то включение бананов в рацион является разумным выбором.
Фасоль
Эти бобовые содержат некие натуральные углеводы, растительный белок, витамины и минералы. в частности магний, поддерживающий кровяное давление. Кроме того, растворимая и нерастворимая клетчатка – как крахмал, может помочь контролировать кровяное давление.
Йогурт
Йогурт – это гораздо больше, чем просто молочный продукт, богатый пробиотиками. Этот молочный продукт содержит набор полезных минералов, поддерживающих АД: кальций, магний и калий. Также и пробиотики могут играть отдельную роль в понижении высокого давления.
Арбуз
Арбуз может поддерживать здоровый уровень артериального давления. Потребление этой ягоды влияет на здоровье сердца. А это оказывает непосредственное влияние и на артериальное давление.
Овес
Этот злак содержит все три части зерна – отруби, эндосперм и зародыш. Следовательно, имеет больше клетчатки, витаминов и минералов. Употребление большого количества цельнозерновых продуктов может снизить риск гипертонии, улучшая микробиот кишечника.
Черника
Черника содержит клетчатку, витамины и минералы, которые могут помочь поддерживать сердечно-сосудистую систему и состояние здоровья человека. Как и многие другие продукты природного синего или фиолетового цвета, эта ягода содержит антоцианы, которые полезны для кровяного давления.
Напомним, врачи объяснили, что хуже для здоровья - пониженное или повышенное артериальное давление.