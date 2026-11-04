Ухо заложило, а звуки стали тише: как безопасно удалить серную пробку дома

Ухудшение слуха может быть симптомом серной пробки. / © Credits

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Ушная сера защищает уши , но иногда накапливается настолько, что она полностью перекрывает слуховой проход и мешает нормально слышать.

Как распознать серную пробку и какие способы ее удаления могут быть опасны, объясняет Egészség Kalauz.

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Почему образуется серная пробка

В норме избыток ушной серы постепенно выходит наружу благодаря природному механизму самоочищения слухового прохода. В этом процессе помогают даже обычные движения челюсти во время разговора и жевания.

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Однако иногда сера скапливается, уплотняется и частично или полностью перекрывает слуховой проход. Этому могут способствовать узкое или извилистое строение уха, возрастные изменения, некоторые заболевания кожи, а также использование слуховых аппаратов, беруш и наушников-вкладышей.

Как распознать серную пробку

Характерный признак — постепенное ухудшение слуха: звуки кажутся приглушенными, будто человек слушает сквозь вату. Чаще проблема возникает в одном ухе, но иногда пробки образуются с обеих сторон.

Могут также появиться ощущение давления или наполненности в ухе, зуд, шум или звон. Некоторые люди замечают заложенность после купания или мытья головы: вода задерживается возле скопления серы, из-за чего укупорка становится ощутимее.

В то же время, по самим симптомам невозможно точно установить диагноз. Для этого врач должен осмотреть слуховой проход и барабанную перепонку.

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Как можно размягчить серу дома

Если причиной дискомфорта действительно серная пробка, одним из возможных способов ее устранения являются специальные ушные капли или растворы из аптеки. Они содержат масляные компоненты, гидрокарбонат натрия или другие вещества, которые помогают размягчить серу.

Средство следует использовать в соответствии с инструкцией. Обычно наклоняют голову так, чтобы больное ухо было направлено вверх, закапывают рекомендованное количество препарата и несколько минут остаются в таком положении. Результат может появиться не сразу – иногда нужно несколько дней.

Однако капли подходят не всем. Если барабанная перепонка повреждена или подозрение на ее перфорацию, ранее проводили операцию на ухе, появились выделения, сильная боль или признаки инфекции, сначала нужна консультация врача. Если неизвестно, целая ли барабанная перепонка, самостоятельно начинать лечение тоже не стоит.

Почему нельзя удалять пробку самостоятельно

Ватные палочки часто не убирают серу, а проталкивают ее глубже, из-за чего пробка становится более плотной. Кроме того, ими можно травмировать кожу слухового прохода или барабанную перепонку.

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Не помогут и так называемые ушные свечи. Научных доказательств их эффективности нет, зато горячий воск может вызвать ожоги, попасть внутрь уха и ухудшить укупорку.

Осторожности требует и промывание уха дома. Неправильное давление воды может травмировать слуховой проход или барабанную перепонку, а несоответствующая температура – вызвать головокружение. Особенно опасна такая процедура после операций на ухе, повреждения барабанной перепонки, частых отитов, диабета или ослабленного иммунитета.

Как врач удаляет серную пробку

Если капли не помогли или слишком плотная пробка, ее может удалить отоларинголог. Сначала врач осматривает слуховой проход и проверяет состояние барабанной перепонки, а затем выбирает подходящий метод.

Для этого могут использовать специальные инструменты или микроотсосы – процедуру, во время которой серу убирают с помощью специального прибора. В определенных случаях возможна и медицинская промывка.

После удаления пробки слух часто быстро улучшается. Если же заложенность остается, требуются дополнительные обследования, ведь причиной может быть другое заболевание.

Когда заложенность уха может быть опасна

Не каждое чувство затычки в ухе означает скопление серы. Подобные симптомы бывают при отите, нарушении работы слуховой трубы после простуды или заболеваний внутреннего уха.

Особенно опасно внезапное ухудшение слуха, которое может развиться в течение нескольких часов или заметно после пробуждения. Одной из возможных причин является внезапная нейросенсорная тугоухость. Она не обязательно сопровождается болью, но может проявляться шумом в ухе, ощущением давления или головокружением.

В таком случае нельзя ждать несколько дней и пытаться растворить воображаемую пробку каплями. Нужен срочный осмотр врача, желательно отоларинголога, в тот же день. Сильная боль, кровь или выделение из уха, выраженное головокружение также является поводом для медицинской помощи.

Уход за ушами — что важно знать

Серная пробка – не единственная причина уделять внимание здоровью ушей. Регулярная гигиена помогает избежать раздражения и других проблем, но чрезмерная чистка может иметь противоположный эффект: ушная сера сама защищает слуховой проход, а попытки получить ее изнутри нередко лишь проталкивают глубже. Поэтому привычка чистить уши ватными палочками может нанести больше вреда, чем пользы .

Для ежедневного ухода достаточно осторожно мыть ушные раковины и вытирать их мягким полотенцем, не пытаясь очистить слуховой проход изнутри. Тем, кто пользуется наушниками-вкладышами или слуховыми аппаратами, следует регулярно очищать и сами устройства. А если заложенность, зуд или ухудшение слуха повторяются, лучше выяснить причину вместе с отоларингологом, а не ждать, пока образуется новая пробка.

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