Инъекционные препараты для снижения веса, в частности семаглутид, могут помогать людям с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. К таким выводам пришли исследователи после клинического испытания, проведенного в Дании.

Об этом сообщило издание The Independent.

В исследовании приняли участие 108 человек с ожирением, которые обратились за помощью из-за расстройства, связанного с употреблением алкоголя. Все участники прошли разговорную терапию. Дополнительно половина из них в течение 26 недель получала семаглутид в дозе 2,4 мг, остальные же получали плацебо.

До начала эксперимента участники в среднем сообщали о 17 днях чрезмерного употребления алкоголя за последний месяц. Через полгода в группе семаглутида этот показатель уменьшился примерно до пяти дней, тогда как в группе плацебо — до девяти.

Также сократился и общий объем потребляемого алкоголя. Если изначально он составлял около 2200 граммов за 30 дней, то за шесть месяцев в группе, получавшей семаглутид, упал до примерно 650 граммов. В группе плацебо — до 1175 граммов.

По словам главного исследователя, профессора Андерса Финка-Енсена, результаты свидетельствуют о том, что семаглутид может влиять не только на аппетит, но и на биологические механизмы, связанные с формированием зависимости. Это открывает возможность дополнения существующих методов лечения подходами, направленными на рецепторы GLP-1.

Первый автор исследования Метте Крузе Клаузен отметила, что пациенты с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, имеют высокий риск как физических, так и психических осложнений. По ее словам, даже частичное уменьшение наиболее вредных форм употребления алкоголя может иметь существенное значение для их состояния.

В комментарии обнародованном в The Lancet ученые из США отметили важность дальнейшего изучения терапии GLP-1 как потенциального варианта лечения таких расстройств. Они отметили, что подтверждение эффективности в более широких группах населения может иметь значительные последствия для общественного здоровья.

«В общем, это исследование предоставляет обнадеживающие ранние доказательства потенциального нового подхода к лечению людей с сопутствующим ожирением и расстройством, связанным с употреблением алкоголя, но прежде чем это сможет быть внедрено в повседневную клиническую практику, необходимы более масштабные и долгосрочные испытания в более разнообразных популяциях», — отметила руководитель исследовательской программы Кембриджского университета доктор Мари Спрекли.

Эксперты также обращают внимание на ограничения исследования. В частности, отсутствуют данные о состоянии пациентов после завершения лечения, поэтому неизвестно, сохраняется ли эффект в долгосрочной перспективе. Также пока нет ответа, будет ли такая терапия одинаково эффективной для всех людей с зависимостью, в частности для тех, кто не имеет избыточного веса.

