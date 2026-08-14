Уколы или таблетки для похудения: что действует эффективнее и какие бывают побочные эффекты

Ozempic / © Associated Press

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Что лучше для похудения — таблетки или инъекции? На фоне стремительного распространения препаратов для снижения веса, в частности в Великобритании, врачи объяснили, чем отличаются эти методы, кому они могут подходить и какие побочные эффекты способны вызывать.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По данным исследования Университетского колледжа Лондона (UCL), проведенного при финансовой поддержке Cancer Research UK, рецептурные средства для похудения используют около 1,6 млн взрослых британцев. Более 90% из них получают такие препараты частным образом, а не через Национальную службу здравоохранения (NHS).

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На фоне популярности инъекционных препаратов на британский рынок выходят и новые средства в форме таблеток. Однако врачи отмечают: определить, что лучше для похудения — таблетки или уколы, — только по способу применения невозможно.

Врач общей практики Сюзанна Уэйли объясняет, что лечение необходимо подбирать индивидуально, учитывая состояние здоровья человека, его предыдущий опыт борьбы с лишним весом и способность в течение длительного времени соблюдать назначенную терапию.

Популярные инъекционные препараты, в частности на основе семаглутида и тирзепатида, воздействуют на гормональные механизмы, связанные с аппетитом и чувством насыщения. Благодаря этому человек может дольше чувствовать себя сытым и меньше есть. Такие препараты обычно вводят раз в неделю.

В то же время инъекции могут вызывать побочные эффекты. По словам Уайли, у её пациентов наблюдались тошнота, рвота, запор, диарея и другие симптомы со стороны пищеварительной системы, особенно в начале лечения или после увеличения дозы.

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Пероральные препараты также существенно отличаются друг от друга. Например, орлистат снижает всасывание жиров из пищи и может вызывать жирные испражнения, внезапные позывы к дефекации и диарею. Некоторые пациенты, по словам врача, переносят такие побочные эффекты хуже, чем еженедельные инъекции.

Гастроэнтеролог Алан Десмонд подчеркивает, что в случае препаратов GLP-1 форма применения не является главным критерием эффективности. Гораздо важнее конкретное действующее вещество, его доза и индивидуальная реакция организма. Поэтому таблетки не стоит автоматически считать менее эффективной альтернативой инъекциям — и наоборот.

Медики также предупреждают, что одинаковое действующее вещество в таблетках и инъекциях не обязательно означает одинаковый результат в плане снижения веса. Препараты могут иметь разные показания к применению, поэтому самостоятельно заменять одну форму другой не следует.

При выборе терапии врачи учитывают также другие заболевания и препараты, которые принимает пациент, возможные побочные эффекты и личные предпочтения. Кому-то проще помнить об одной инъекции в неделю, тогда как другим удобнее ежедневно принимать таблетку.

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Специалисты также подчеркивают важность питания во время такого лечения. Из-за подавления аппетита люди могут потреблять значительно меньше пищи, поэтому рацион должен обеспечивать достаточное количество белка, клетчатки, витаминов и других питательных веществ.

По словам Десмонда, особое внимание следует уделять белку, поскольку во время похудения возможна потеря мышечной массы, а также клетчатке, ведь запор является одним из распространенных побочных эффектов препаратов GLP-1. Среди полезных продуктов он называет чечевицу, тофу и темпе, фасоль и нут, овес и другие цельнозерновые продукты, а также ягоды и цельные фрукты.

В то же время препараты для похудения не гарантируют устойчивого результата после завершения курса лечения. По словам диетолога Марка Гилберта, обзор исследований GLP-1, проведенный Оксфордским университетом, свидетельствует о том, что после прекращения лечения вес может возвращаться. Поэтому специалисты рассматривают медикаментозную терапию в сочетании с изменениями в питании и образе жизни, а не как отдельный способ контроля веса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для снижения риска развития диабета 2-го типа значение может иметь даже то, что находится рядом с вашим домом. Новое исследование указало на потенциальную пользу садов и парков.

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