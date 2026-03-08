Украина переходит на летнее время: как это пережить

Ежегодно в последнее воскресенье марта Украина, как и многие другие страны, переходит на летнее время / © Pixabay

В ночь на воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время. Часовую стрелку переведут на один час вперед — с 03:00 до 04:00 по киевскому времени. Для того чтобы такое изменение режима дня не стало стрессом для организма, важно к этому подготовиться.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины дали несколько полезных советов.

Как адаптироваться к переходу на летнее время:

За 6 часов до сна не употребляйте напитки, содержащие кофеин (кофе, чай).

Откажитесь от употребления алкоголя и табака, особенно перед сном.

Не употребляйте тяжелую, острую и сладкую пищу за несколько часов перед сном. Вместо тяжелого ужина сделайте легкий перекус.

Удерживайтесь от физической активности перед сном.

Регулярно проветривайте комнату, соблюдайте комфортный для себя температурный режим.

Обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни, за 30 минут до сна не входите в социальные сети, выключите телевизор и компьютер. И вообще избегайте вечером эмоциональной нагрузки, которой богаты остросюжетные фильмы и тревожные новости.

Главное правило полноценного сна — его регулярность и более-менее одинаковая продолжительность. Взрослым 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет — 9-12 часов, 13-18 лет — 8-10 часов.

В первую неделю адаптации организм может ощущать усталость, снижение концентрации и изменения сна из-за нового биоритма. Врачи советуют избегать чрезмерных физических и умственных нагрузок в этот период. При необходимости следует начать день с контрастного душа, а людям с хроническими заболеваниями и повышенным АД следует внимательнее следить за самочувствием в течение двух-трех недель после перехода.

Также важно обратить внимание на рацион: ежедневно следует потреблять около 400 грамм овощей и фруктов, чтобы поддержать уровень витаминов и общий тонус организма.