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Украина получила 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза: нужно ли платить за прививку

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Украина получила 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза: нужно ли платить за прививку

Фото: Associated Press

Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставил в Украину 190 000 доз вакцины БЦЖ против туберкулеза.

Также речь идет о также 60 тысяч доз комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа b (ХИБ) (с цельноклеточным коклюшным компонентом).

Об этом пишет Министерство здравоохранения в социальных сетях.

Украина получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров. В этом году ЮНИСЕФ уже доставил вакцины против полиомиелита, кору-краснухи-паротита, дифтерии-столбняка, гепатита B, бешенства.

Напомним, что вакцины, относящиеся к Национальному календарю прививок, доступны для населения безвозмездно.

"ЮНИСЕФ вместе с партнерами продолжают поддерживать Украину в реагировании на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, вызванную войной: предоставлять лекарственные средства и медицинское оборудование, повышать квалификацию медицинского персонала, ремонтировать бомбоубежища в украинских больницах, оказывать помощь семьям с детьми и проводить учебные мероприятия для детей, их родителей, социальных работников и педагогов", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, где в Украине можно получить инсулин бесплатно и как его получить по месту жительства.

Также в Минздраве объяснили, можно ли получить медицинскую помощь по месту жительства без переподписания декларации. Важно, что ВПЛ имеют право получать медицинскую помощь по месту жительства и без переподписания декларации с семейным врачом.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Дата публикации
Просмотры
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