Во время войны Украина получила 8,5 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи от 35 стран

За время войны также удалось наладить сотрудничество с волонтерами и благотворителями для координации взаимодействия и оперативного обеспечения медицинских нужд.

Украина получила 8,5 тысяч тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 млрд грн за период с начала активной фазы вооруженной агрессии России.

Нас поддержали и продолжают делать более 60 международных и благотворительных организаций, медицинских учреждений, иностранных и отечественных компаний, а также правительства разных государств. География – 35 стран

Как сообщает Минздрав, вся гуманитарная помощь распределяется по приоритетности. Прежде всего – для закрытия потребностей медицинских учреждений, находящихся в зоне боевых действий и поблизости, а также занимающихся лечением раненых.

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Также преимущество имеют учреждения регионов с большим количеством внутренне перемещенных лиц.

Гуманитарную помощь разгружают на складах вблизи государственной границы, там ее учитывают, а затем распределяют и доставляют в регионы, учитывая приоритетность.

Минздрав

Сбор медицинских нужд, учет остатков на региональных складах и учреждениях здравоохранения, а также распределения медицинской гуманитарной помощи проходят через информационно-аналитическую систему MedData, обеспечивающую контролируемость и прозрачность процесса.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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