Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза в результате COVID-19: как распознать недуг

Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза в результате COVID-19: как распознать недуг

При заражении коронавирусом у пациентов образуются тромбы.

Одним из самых серьезных и частых осложнений, возникающих из-за коронавируса, является тромбоз. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.

Несмотря на то, что образование тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам. В Минздраве сообщили, как распознать тромбоз.

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В Минздраве объяснили, что тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный.

Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии).

Симптомы тромбоза:

боль и/или чувствительность в икре или бедре

отек ноги стопы или лодыжки

покраснение и/или заметное изменение цвета тела

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

К факторам образования тромбов относятся курение, употребление алкоголя и противозачаточных пилюль, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

"Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека. Не мешайте, запишитесь на прививки и защитите себя и близких от COVID-19 и его последствий", — подчеркнули в Минздраве.