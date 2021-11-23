Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза в результате COVID-19: как распознать недуг

При заражении коронавирусом у пациентов образуются тромбы.
Одним из самых серьезных и частых осложнений, возникающих из-за коронавируса, является тромбоз. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более половины умерших в результате COVID-19.
Несмотря на то, что образование тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам. В Минздраве сообщили, как распознать тромбоз.
В Минздраве объяснили, что тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный.
Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии).
Симптомы тромбоза:
- боль и/или чувствительность в икре или бедре
- отек ноги стопы или лодыжки
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела
Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.
К факторам образования тромбов относятся курение, употребление алкоголя и противозачаточных пилюль, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.
"Тромбоз у больных COVID-19 – довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека. Не мешайте, запишитесь на прививки и защитите себя и близких от COVID-19 и его последствий", — подчеркнули в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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