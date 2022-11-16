Украинцы с диабетом могут получить инсулины бесплатно или с доплатой – НСЗУ

В 2023 году пациенты с диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.

Украинцам с сахарным диабетом возместят стоимость инсулинов напрямую аптекам. Почти 200 тыс. человек с инсулинозависимым диабетом воспользовалось этой возможностью.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

"В настоящее время в программу реимбурсации входят 45 торговых названий препаратов инсулина. Получить препараты можно в любой из 10 802 аптек в Украине, имеющих договор с НСЗУ", — сообщили специалисты.

Как получить препараты больным сахарным диабетом:

Обратиться к эндокринологу.

Врач составит индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. В плане лечения эндокринолог отмечает тип инсулина, дозировку и т.д. На базе данной информации генерируется электронный рецепт.

Получите рецепт на инсулины.

Первый рецепт на инсулин выписывает эндокринолог. На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. Бумажный рецепт врач выпишет, если в медучреждении нет электроэнергии или доступа к ЕСОЗ.

Второй и последующие рецепты сможет выписать семейный врач на основе плана лечения в ЕСОЗ.

Заметим, что время военного положения в рецепте врач может указать не торговое название перепарата, а тип инсулина в соответствии со следующей классификацией:

инсулин человеческий генно-инженерный: – короткого действия; — среднего действия; аналог инсулина ультракороткого действия; аналог инсулина длительного действия; комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

Обратиться с рецептом в аптеку, имеющую договор с НСЗУ на отпуск инсулинов.

Узнать такую аптеку можно по наклейке на входе “Доступное лекарство. + Инсулины”. Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека.

В 2023 году пациенты с диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.

Напомним, чтобы не заболеть диабетом 2-го типа достаточно вести активный образ жизни.

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