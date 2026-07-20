Украинских школьников хотят "уберечь" от шаурмы: в Раде приготовили решение против "мусорной еды"

У школ в Украине хотят запретить продажу вредной пищи / © ТСН.ua

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В Верховную Раду Украины поступил пакет из двух связанных законопроектов, которые предлагают запрет продавать еду с несбалансированным содержанием питательных веществ в радиусе 400 метров от учебных заведений, а также введение штрафов за несоблюдение этих правил.

Речь идет о том, что в Украине хотят запретить продавать возле школ и детских садов чипсы, шаурму, фастфуд в магазинах и МАФах. В законопроекте это называют «мусорной едой».

В Украине хотят запретить продажу вредной еды возле школ и садиков

Больше об этом говорится в законопроектах №15428 и №15429. Авторы инициативы стремятся сформировать вокруг образовательных учреждений так называемый «безопасный пищевой периметр».

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По словам авторов документа, потребность в таких мерах обусловлена ухудшением состояния здоровья детей в Украине. В частности, фиксируется рост случаев алиментарного ожирения, сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета II типа среди школьников.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения указывают, что одной из главных причин таких заболеваний является чрезмерное потребление пищи с высоким содержанием добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров, которые продаются и рекламируются вблизи школ.

Несмотря на то, что Кабинет министров Украины ранее установил нормы содержания сахара, соли и жиров в школьных столовых, ученики продолжают покупать так называемую «мусорную еду» в торговых точках и МАФах рядом с учебными заведениями во время перерывов. Это уменьшает эффективность реформы школьного питания и требует введения новых правил вне школ.

В законопроекте №15428 предлагают определить предельные показатели для соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Ожидается, что запрет будет действовать в радиусе 400 метров от границ земельных участков заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования.

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Включение в список учреждений профтехобразования объясняют тем, что туда поступают выпускники 9-х классов, которые остаются несовершеннолетними.

У заведений высшего образования продажу вредной пищи регулировать не будут, поскольку студенты считаются совершеннолетними, чей сознательный выбор еды и напитков государство не может ограничивать.

Сопутствующий законопроект № 15429 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, добавив статью 42-5 об ответственности за продажу запрещенной продукции возле учебных заведений. За первое нарушение хотят ввести штраф — от 8500 до 17 000 грн. За второе нарушение — штраф от 25 500 до 51 000 грн.

Кроме денежного взыскания, предусмотрена обязательная конфискация партии товара и полученной выручки.

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Вредными будут считать продукты, в которых на 100 г/мл приходится:

сахар: более 12,5 г для твердых продуктов и более 6,3 г для жидких;

соль: более 1,5 г для твердых продуктов и более 0,75 г для жидких;

жиры: насыщенных жирных кислот — более 5,0 г для твердых продуктов и более 2,5 г для жидких; трансжирных кислот промышленного происхождения — более 2,0 г от общего количества жира.

Для незапакованной продукции без маркировки, включая кулинарию из магазинов, выпечку и уличную еду, соответствие критериям будет определяться с помощью лабораторного контроля или на основании утвержденных технологических карт производителя.

Ограничения не будут распространяться на свежие овощи, фрукты, ягоды, чистую питьевую воду, а также на организованное питание внутри учебных заведений в соответствии с утвержденными государственными стандартами.

Дистанцию в 400 метров от учебных заведений позаимствовали из законодательства других государств — Ирландии, Великобритании и Австралии. По подсчетам специалистов, именно такое расстояние ребенок может быстро преодолеть во время короткого перерыва.

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Какая пища вредна для детей

Напомним, педиатр Мария Шпит назвала перечень привычных для взрослых продуктов, которые являются опасными для детского здоровья. В частности, детям до года противопоказаны мед из-за риска возникновения ботулизма, коровье и козье молоко, белки и ферменты, которые младенцы еще не способны переваривать, а также газированные напитки и соки.

Последние напитки Американская академия педиатрии советует ограничивать и в старшем возрасте из-за избытка сахара, что приводит к кариесу и ожирению, и содержания бромированного растительного масла, которое вредит нервной системе, коже и памяти.

Также в детский рацион не стоит включать цельный арахис, орехи и продукты с косточками, поскольку они могут вызвать обструкцию дыхательных путей. Сыры с плесенью опасны из-за риска заражения бактерией листорией, а также категорически запрещена сырая пища — мясо, рыба, яйца. Кроме этого, следует избегать блюд с высоким содержанием соли — сосисок, колбас, консервов, полуфабрикатов, ведь они вредят организму ребенка.

Вместо сахара и искусственных подсластителей врач советует использовать свежие фрукты или сухофрукты. Специи же следует заменить зеленью или овощами, поскольку острые приправы являются скорее прихотью взрослых, тогда как детские блюда вкусны и без них.

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