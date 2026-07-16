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Украинцам пытались продать дыни, кишащие нитратами: где нашли
В Тернополе изъяли 500 кг дынь, которые могли представлять угрозу здоровью людей. Причиной явилось значительное превышение допустимого уровня нитратов в плодах.
В Тернополе специалисты Госпродпотребслужбы предотвратили продажи полтонны дынь, содержание нитратов в которых более чем вдвое превышало допустимую норму. Опасная партия дынь, прибывшая из Измаила, была обнаружена во время плановой проверки на местном агропродовольственном рынке.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
В Украине хотели продать 500 кг дынь с опасным содержанием нитратов
По результатам проведенных анализов концентрация нитратов в дынях составила 184,4 мг/кг при максимально разрешенном показателе 90 мг/кг. Из-за угрозы здоровью покупателей всю партию весом 500 кг официально сняли с реализации.
В ведомстве подчеркнули, что такой контроль является систематическим.
«Это не случайность, а ежедневная работа лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы. Каждый день они проверяют продукцию, которая поступает на агропродовольственные рынки, чтобы своевременно обнаруживать опасные пищевые продукты и не допустить их продажу».
Также в Госпродпотребслужбе призвали покупать овощи только в санкционированных точках, где продукты проходят обязательный лабораторный контроль.
Как правильно выбирать дыню
Напомним, в августе в Украине начинается сезон среднеспелых дынь, которые считаются самыми сладкими. Этот душистый и полезный плод утоляет жажду, обогащает организм витаминами и оказывает успокаивающий эффект.
Чтобы выбрать идеальную дыню, эксперты рекомендуют обращать внимание на пять основных признаков: она должна иметь насыщенный медовый аромат, равномерный желтый цвет без коричневых или зеленых пятен, сухой хвостик весить от 2,5 до 3 кг, а при нажатии оставаться упругой и издавать глухой звук во время похлопывания.
Покупать дыни лучше в магазинах или на специализированных рынках с сертификатами качества, где соблюдают правила хранения и выкладывают плоды не на земле. Категорически не рекомендуется покупать дыни у дорог, ведь их кожура легко впитывает вредные вещества из воздуха.