Украинцам упростили получение е-рецептов: какие врачи теперь могут их выписывать

Украинцам упростили получение е-рецептов

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В Министерстве здравоохранения упростили получение электронных рецептов и медицинских выводов. В ведомстве ожидают уменьшение количества лишних обращений к врачам для получения е-рецептов или медицинских выводов. Изменения вступили в силу с 12 июня 2026 года.

Об этом сообщили в Минздраве.

Минздрав упростил получение е-рецептов и медицинских выводов

Изменения затронули правила выписки рецептов на лекарства и порядок формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения.

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К перечню специальностей врачей, которые могут выписывать е-рецепты, добавили аллергологов. Теперь пациенты, лечащиеся у аллерголога, смогут быстрее получать электронные рецепты на лекарства без дополнительных визитов. Такое лекарство будет либо бесплатным, либо с частичной доплатой в рамках программы «Доступні ліки».

Скидка или полное покрытие стоимости лекарства государством может быть в случаях, если вы лечите хронические заболевания нижних дыхательных путей, метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания.

После консультации и назначения лечения вам не нужно будет обращаться к семейному врачу за рецептом на лекарства — вы будете получать его сразу у аллерголога.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности можно будет получить прямо во время обращения в неотложную помощь. Теперь эти медики имеют возможность формировать такие выводы.

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Пациент, обращающийся в отделение экстренной помощи с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, с которым наступает временная нетрудоспособность, сможет получить от врачей сразу об этом заключение. Так, пациентам не придется приходить к врачам еще раз за документами.

Среди новшеств — обновление перечня специалистов, имеющих право формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности. В частности, добавлена категория «Ядерная медицина».

Также название специальности «Радиационная терапия» согласовано с законодательством, и теперь оно называется «Радиационная онкология». Теперь пациенты, которые проходят лечение у онколога, смогут получать медицинское заключение у лечащего и сопровождающего их специалиста.

Е-направления, е-рецепты и медицинские выводы о временной нетрудоспособности выдает специалист, который проводит осмотр и назначает вам лечение.

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В больницах введут новые правила: что нужно знать

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15298, который предлагает наказывать заключением до 6 лет за незаконное вымогательство с пациентов «благотворительных» взносов за гарантированные государством услуги и лекарства.

Один из инициаторов проекта, нардеп Андрей Клочко, отметил, что такие поборы в государственных и коммунальных больницах являются системной проблемой, которая часто превращается в циничное давление на людей в состоянии стресса.

С другой стороны, аналитик ОО «Медицинский конструктор» Владислав Смирнов предостерегает, что из-за значительного недофинансирования отрасли больницы вынуждены искать дополнительные источники для покупки материалов и содержания оборудования. Он считает, что ужесточением уголовной ответственности государство пытается погасить недовольство граждан вместо реального дофинансирования.

В Министерстве здравоохранения отрицают обвинения и полностью поддерживают ужесточение ответственности.

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