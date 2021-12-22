Украину накроют мощные магнитные бури: когда ждать и что делать, чтобы избежать плохого самочувствия

Ожидается, что магнитные бури придут в Украину с 23 по 24, а также 28 декабря.
В Киев следуют магнитные колебания, которые заметно ударят по здоровью людей с метеозависимостью. Поэтому у многих может ухудшиться самочувствие, появится головная боль и будет прыгать давление.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
С 23 по 24 декабря, а также 28 декабря в Украине ожидается мощное магнитосферное возбуждение. Такие колебания особенно заметно влияют на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головных болей, слабости и общего ухудшения состояния.
Как пережить неблагоприятные дни
В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарством первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.
Кроме того, эксперты советуют:
- воздержитесь от алкоголя;
- не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
- в период колебаний уменьшить физическую нагрузку и стараться избежать стрессов;
- пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
- если есть возможность, проводить больше времени на свежем воздухе;
- следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.
Напомним, предыдущая мощная магнитная буря "красного" уровня продолжалась в течение двух дней в сентябре.
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