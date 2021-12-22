Украину накроют мощные магнитные бури: когда ждать и что делать, чтобы избежать плохого самочувствия

Украину накроют мощные магнитные бури: когда ждать и что делать, чтобы избежать плохого самочувствия

Ожидается, что магнитные бури придут в Украину с 23 по 24, а также 28 декабря.

В Киев следуют магнитные колебания, которые заметно ударят по здоровью людей с метеозависимостью. Поэтому у многих может ухудшиться самочувствие, появится головная боль и будет прыгать давление.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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С 23 по 24 декабря, а также 28 декабря в Украине ожидается мощное магнитосферное возбуждение. Такие колебания особенно заметно влияют на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головных болей, слабости и общего ухудшения состояния.

Как пережить неблагоприятные дни

В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарством первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Кроме того, эксперты советуют:

воздержитесь от алкоголя;

не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

в период колебаний уменьшить физическую нагрузку и стараться избежать стрессов;

пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

если есть возможность, проводить больше времени на свежем воздухе;

следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

Напомним, предыдущая мощная магнитная буря "красного" уровня продолжалась в течение двух дней в сентябре.

Что такое метеозависимость и как избежать неприятных симптомов – советы врача-невропатолога

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