Укрепляет сердце и кости: врачи назвали лучший продукт для здоровья пожилых людей

Этот самый полезный продукт – печень трески. У пожилых людей есть частые проблемы с сердцем и сосудами. Могут появляться холестериновые бляшки, из-за чего стремительно развивается атеросклероз. А печень трески содержит жирные кислоты омега-3, которые останавливают этот процесс и устанавливают контроль над уровнем холестерина. Также полиненасыщенные кислоты предотвращают появление тромбов, помогая разжижать кровь. По словам врачей, этот продукт часто выписывают пожилым людям в виде инъекций, чтобы сосуды были в надлежащем состоянии. Рассказываем, какая еще польза печени трески для нашего организма.

Чем полезна печень трески: что лечит

Этот продукт содержит большое количество рыбьего жира, поэтому один из самых полезных для нашего здоровья. В печени трески содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, аминокислотные соединения триптофан и лизин. Также в продукте есть фтор, кальций, иод, магний, фосфор и молибден. В ста граммах продукта содержится дневная норма витаминов А, В, С и D.

Какая польза печени для общего здоровья организма.

Лечит воспаления. Благодаря высокому содержанию жиров, аминокислот и витаминов печень трески помогает при воспалениях. Антиоксидантные молекулы нейтрализуют свободные радикалы и останавливают воспалительные процессы в организме. Чтобы меньше болеть воспалительными заболеваниями, нужно включить в свой рацион этот продукт.

Благодаря высокому содержанию жиров, аминокислот и витаминов печень трески помогает при воспалениях. Антиоксидантные молекулы нейтрализуют свободные радикалы и останавливают воспалительные процессы в организме. Чтобы меньше болеть воспалительными заболеваниями, нужно включить в свой рацион этот продукт. Для крепости костей и суставов. Печень трески содержит витамин D, который укрепляет костную и соединительную ткань. Если употреблять этот продукт регулярно, уменьшится боль в суставах и снизится риск воспалительных процессов в костной ткани.

Печень трески содержит витамин D, который укрепляет костную и соединительную ткань. Если употреблять этот продукт регулярно, уменьшится боль в суставах и снизится риск воспалительных процессов в костной ткани. От болезни сердца и сосудов. За счет содержания кислоты омега-3 и витамина РР продукт противостоит ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы. Печень трески также снижает уровень "плохого" холестерина в крови и нормализует АД. Регулярное употребление печени способствует разжижению крови и нивелирует риски образования бляшек.

За счет содержания кислоты омега-3 и витамина РР продукт противостоит ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы. Печень трески также снижает уровень "плохого" холестерина в крови и нормализует АД. Регулярное употребление печени способствует разжижению крови и нивелирует риски образования бляшек. Для мужского и женского здоровья. Этот продукт очень полезен для женщин, планирующих беременность. За счет содержания фолиевой кислоты печень трески положительно влияет на формирование плода и развитие мозга. У мужчин печень трески улучшает потенцию и активизирует подвижность сперматозоидов. Если в семье планируется зачатие, мужчинам очень полезно употреблять этот продукт.

Этот продукт очень полезен для женщин, планирующих беременность. За счет содержания фолиевой кислоты печень трески положительно влияет на формирование плода и развитие мозга. У мужчин печень трески улучшает потенцию и активизирует подвижность сперматозоидов. Если в семье планируется зачатие, мужчинам очень полезно употреблять этот продукт. Укрепление нервной системы. Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для клеточных мембран нашего мозга. Эти кислоты упрощают симптомы депрессии, снимают тревожность и понижают развитие психических болезней.

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