Уксус для волос — новый тренд: зачем его использовать и чем он помогают

Уксус для волос? Да, вы все правильно услышали! Многие девушки используют этот продукт на постоянной основе. Как уксус влияет на волосы и как правильно его использовать?

Наверное, сегодня на каждой кухне можно найти яблочный уксус, который часто используют для приготовления разнообразных блюд. Но мало кто задумывается, что этот продукт может понадобиться также в ванной, ведь он помогает ухаживать за волосами. Как уксус влияет на волосы? Специалисты утверждают, что он особенно эффективен, если вы чувствуете постоянный зуд кожи головы, а локоны ломаются и выглядят тусклыми.

Что дает яблочный уксус для волос: плюсы использования

Если говорить о том, зачем использовать яблочный уксус в уходе за волосами, следует обратить внимание на следующие его положительные свойства:

Глубокое очищение кожи головы – если вы любите безсульфатные шампуни, разнообразные стайлинги и силиконовые средства, добавление в свою ежедневную рутину яблочного уксуса станет великолепной идеей. В нем содержится уксусная кислота, которую часто добавляют к специальным шампуням для глубокой очистки. Она поможет избавиться от наслоения различных средств на коже головы и сделать волосы действительно чистыми. Ускорение роста волос – уксусная кислота помогает ускорить кровообращение, что положительно влияет на рост волос. Если вы давно хотели отрастить длинные локоны, попробуйте делать ежедневный массаж головы и добавьте в эту рутину небольшое количество яблочного уксуса. Волосы становятся гладкими – если локоны давно выглядят "безжизненными", пушистыми и шероховатыми на ощупь, это означает, что у них повышенный pH-баланс. Именно яблочный уксус помогает его снизить, благодаря чему волосы будут выглядеть и ощущаться гладкими. Уберет зуд и перхоть – часто уксус используется как дезинфикатор, ведь он имеет антибактериальный и противогрибковый эффект. Это средство тщательно очистит кожу головы, поэтому перхоть и зуд быстро проходят.

Как использовать уксус для волос: о чем следует помнить

Как и с любым другим средством, очень важно не передерживать яблочный уксус на локонах. Достаточно будет 3-5 минут. По крайней мере, именно с такого периода следует начинать уход за волосами с помощью уксуса. Если кожа головы и сами локоны будут реагировать на средство хорошо, можно оставлять его немного дольше.

Как разводить яблочный уксус для волос:

смешайте уксус с водой в соотношении 1:5 (т.е. на 500 мл воды 100 мл уксуса);

после шампуня и кондиционера нанесите эту смесь на кожу головы и волосы по всей длине;

оставьте на несколько волн, затем тщательно смойте.

Можно залить получившуюся смесь в пульверизатор. Тогда его удобнее наносить и распределять по волосам. Если на кухне не нашлось яблочного уксуса, можно взять любой другой.

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