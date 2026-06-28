Укусила оса или пчела: как правильно оказать первую помощь в домашних условиях

Пчела / © pexels.com

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Летом укусы пчел и ос попадаются довольно часто. Яд насекомых практически мгновенно вызывает боль, покраснение, отек и зуд. Однако если действовать быстро, можно самостоятельно уменьшить неприятные симптомы и предотвратить сильную реакцию организма.

Об этом пишет Allnews.in.ua.

Если вас укусила пчела, в первую очередь нужно как можно быстрее удалить жало. Следует помнить, что оса его в коже не оставляет. При этом специалисты предостерегают от распространенной ошибки, которая может только усугубить состояние.

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«Не пытайтесь вытянуть жало пальцами или пинцетом, ведь это может привести к попаданию остатков яда в кожу. Лучше осторожно соскоблить его ногтем или краем пластиковой карты», — передает издание.

После удаления жала необходимо тщательно промыть пораженный участок прохладной водой с мылом, а затем обработать антисептиком. Для этого подойдут перекись водорода, спиртовой раствор или антисептические салфетки.

Чтобы унять неприятные ощущения, к месту укуса советуют приложить лед или пакет с замороженными продуктами, предварительно завернув его в полотенце. Такой компресс нужно держать 10–15 минут, ведь холод помогает снизить боль и сдержать развитие отека.

При отсутствии противопоказаний можно принять антигистаминный препарат, который уменьшит зуд и припухлость, или нанести специальный гель после укусов насекомых.

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Если под рукой нет аптечки, можно пользоваться проверенными подручными средствами.

Можно смешать пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы и нанести смесь на место укуса. В качестве временного средства также используют измельченную таблетку активированного угля», — сообщают эксперты.

Когда укус становится смертельно опасным

Обычный дискомфорт может перерасти в угрозу жизни, если возникнет тяжелая аллергическая реакция. Врачи призывают не медлить в критических случаях.

Немедленно вызывайте скорую помощь, если насекомое ужалило в шею, губу или язык, а также после укуса появились затрудненное дыхание, сильное головокружение, резкий отек или другие признаки тяжелой аллергической реакции.

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Напомним, медики и специалисты по медицинской помощи отмечают: в случае укуса змеи нельзя высасывать яд, разрезать место укуса, накладывать жгут или прикладывать лед, поскольку это может только ухудшить состояние пострадавшего. Также врачи советуют не употреблять алкоголь или стимуляторы после укуса.

В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется сохранять спокойствие, вызывать скорую помощь, зафиксировать пораженную конечность и следить за симптомами. Специалисты отмечают, что в Украине ядовиты несколько видов гадюк, а их укусы нуждаются в обязательной медицинской помощи.

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