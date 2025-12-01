- Дата публикации
Ультраобработанная еда: 7 продуктов, которые кажутся "нормальными", но вредят каждый день
Ультраобработанная пища составляет более половины рациона многих людей. Эксперты определили семь продуктов, которые «скрыто» несут вред.
Ультраобработанная пища (УПФ) незаметно стала основой современного рациона, хотя учёные уже говорят о её критическом влиянии на организм. Серия масштабных исследований показала: УПФ связана с вредом практически для каждой системы органов — от сердца до мозга.
ТСН.ua собрал семь распространенных продуктов, которые кажутся «нормальными», но ежедневно подрывают здоровье.
Ученые обнаружили, что более 50% калорий в рационе американцев поступают именно из ультраобработанных продуктов. В эту категорию входит — снеки, газированные напитки, магазинный хлеб, колбасы, готовые блюда, супы быстрого приготовления, йогурты и батончики. УПФ связывают с риском появления хронических заболеваний: диабета 2 типа, сердечно-сосудистых недугов, депрессии, ожирения и даже преждевременной смерти.
Исследователи также отмечают: человек биологически не приспособлен к ежедневному употреблению таких продуктов. Именно поэтому эксперты призывают правительства внедрять маркировку УПФ на упаковках и ограничивать их присутствие в рационе.
7 ультраобработанных продуктов, которые вредят организму
Цельнозерновой хлеб
Хотя цельнозерновой хлеб богат клетчаткой и сложными углеводами, его состав часто включает рафинированную муку, консерванты, эмульгаторы и добавленный сахар. Именно это переводит продукт в категорию УПФ.
Умеренное потребление возможно, но лучше сочетать его с необработанными цельными зернами — овсом или отрубями.
Ореховое масло
Арахисовая, миндальная и другие ореховые пасты полезны благодаря ненасыщенным жирам и белку. Но большинство магазинных вариантов содержат добавленный сахар, гидрогенизированные масла и эмульгаторы. Чтобы уменьшить долю УПФ, стоит выбирать пасты с одним ингредиентом — самими орехами.
Протеиновый порошок
Протеин помогает восстановлению мышц, однако порошковые смеси содержат изоляты, искусственные подсластители и эмульгаторы. Именно поэтому они входят в категорию ультраобработанных продуктов.
Хлопья
Многие виды хлопьев обогащают витаминами и клетчаткой, но в то же время они могут содержать большое количество сахара, ароматизаторы и консерванты. Чтобы уменьшить влияние УПФ, выбирайте варианты с минимальным количеством ингредиентов.
Овощные чипсы
Несмотря на «натуральный» состав, овощные чипсы проходят такую же обработку, как и картофельные: их жарят в рафинированных маслах и добавляют крахмал и ароматизаторы. Здоровой альтернативой могут быть запечённые овощи без добавок.
Ароматизированные йогурты
Фруктовые йогурты содержат не только полезные бактерии, но и добавленный сахар, ароматизаторы и стабилизаторы.
Лучший выбор — натуральный йогурт без добавок с добавлением свежих ягод.
Энергетические батончики
Такие батончики создают для длительного хранения: в составе — рафинированный сахар, искусственные добавки и белковые изоляты. Часто содержат сукралозу, которая может негативно влиять на микробиом и провоцировать вздутие.
Ученые отмечают: полностью отказываться от ультраобработанных продуктов не обязательно, но их стоит заметно уменьшить в рационе и выбирать альтернативы с простым составом.
