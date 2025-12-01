Ультраобработанная еда: 7 продуктов, которые кажутся "нормальными", но вредят каждый день

Хлопья / © Фото из открытых источников

Реклама

Ультраобработанная пища (УПФ) незаметно стала основой современного рациона, хотя учёные уже говорят о её критическом влиянии на организм. Серия масштабных исследований показала: УПФ связана с вредом практически для каждой системы органов — от сердца до мозга.

ТСН.ua собрал семь распространенных продуктов, которые кажутся «нормальными», но ежедневно подрывают здоровье.

Ученые обнаружили, что более 50% калорий в рационе американцев поступают именно из ультраобработанных продуктов. В эту категорию входит — снеки, газированные напитки, магазинный хлеб, колбасы, готовые блюда, супы быстрого приготовления, йогурты и батончики. УПФ связывают с риском появления хронических заболеваний: диабета 2 типа, сердечно-сосудистых недугов, депрессии, ожирения и даже преждевременной смерти.

Реклама

Исследователи также отмечают: человек биологически не приспособлен к ежедневному употреблению таких продуктов. Именно поэтому эксперты призывают правительства внедрять маркировку УПФ на упаковках и ограничивать их присутствие в рационе.

7 ультраобработанных продуктов, которые вредят организму

Цельнозерновой хлеб Хотя цельнозерновой хлеб богат клетчаткой и сложными углеводами, его состав часто включает рафинированную муку, консерванты, эмульгаторы и добавленный сахар. Именно это переводит продукт в категорию УПФ.

Умеренное потребление возможно, но лучше сочетать его с необработанными цельными зернами — овсом или отрубями. Ореховое масло Арахисовая, миндальная и другие ореховые пасты полезны благодаря ненасыщенным жирам и белку. Но большинство магазинных вариантов содержат добавленный сахар, гидрогенизированные масла и эмульгаторы. Чтобы уменьшить долю УПФ, стоит выбирать пасты с одним ингредиентом — самими орехами. Протеиновый порошок Протеин помогает восстановлению мышц, однако порошковые смеси содержат изоляты, искусственные подсластители и эмульгаторы. Именно поэтому они входят в категорию ультраобработанных продуктов. Хлопья Многие виды хлопьев обогащают витаминами и клетчаткой, но в то же время они могут содержать большое количество сахара, ароматизаторы и консерванты. Чтобы уменьшить влияние УПФ, выбирайте варианты с минимальным количеством ингредиентов. Овощные чипсы Несмотря на «натуральный» состав, овощные чипсы проходят такую же обработку, как и картофельные: их жарят в рафинированных маслах и добавляют крахмал и ароматизаторы. Здоровой альтернативой могут быть запечённые овощи без добавок. Ароматизированные йогурты Фруктовые йогурты содержат не только полезные бактерии, но и добавленный сахар, ароматизаторы и стабилизаторы.

Лучший выбор — натуральный йогурт без добавок с добавлением свежих ягод. Энергетические батончики Такие батончики создают для длительного хранения: в составе — рафинированный сахар, искусственные добавки и белковые изоляты. Часто содержат сукралозу, которая может негативно влиять на микробиом и провоцировать вздутие.

Ученые отмечают: полностью отказываться от ультраобработанных продуктов не обязательно, но их стоит заметно уменьшить в рационе и выбирать альтернативы с простым составом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ошибки незаметно забирают молодость и красоту и как можно существенно улучшить состояние кожи, волос и общее самочувствие.