- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Повседневные продукты могут вызвать раннюю смерть — шокирующее исследование
Ультраобработанные продукты не просто вредны — они убивают. В США из-за них ежегодно погибают десятки тысяч людей.
Новые исследования свидетельствуют, что ультраобработанные продукты могут быть смертельно опасными. Помимо связи с раком, диабетом и сердечными заболеваниями они увеличивают риск преждевременной смерти.
Об этом сообщило издание Yahoo.
Исследование показало, что каждые 10% увеличения потребления УПХ повышают риск смерти на 3%. Исследователи отметили, что в США в 2018 году из-за этих продуктов умерло 124 000 человек в возрасте 30-69 лет.
«УПФ влияют на здоровье не только на индивидуальное влияние высокого содержания… натрия, трансжиров и сахара, из-за изменений в продуктах питания во время промышленной обработки и использования искусственных ингредиентов, включая красители, искусственные ароматизаторы и подсластители, эмульгаторы и многие другие добавки и технологические вспомогательные вещества. Таким образом, оценка смертности от всех причин, связанных с потреблением УПФ, позволяет в целом оценить влияние промышленной обработки пищевых продуктов на здоровье», — заявил исследователь Эдуардо Аугусто Фернандес Нильсон.
Ультраобработанные продукты содержат искусственные добавки, лишние калории и минимум полезных веществ. Исследования показывают, что их регулярное употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже преждевременной смерти. Вот четыре самые опасные группы таких продуктов:
Обработанное мясо
Сладкие и диетические напитки
Десерты на молочной основе
Сладкие сухие завтраки
Исследование показало, что лица с самым высоким уровнем потребления ультраобработанных жиров (НПФ) имели на 4% выше риск смерти от любых причин и на 8% выше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего.
Напомним, врачи назвали два овоща, которые помогают держать сахар в крови в пределах нормы.