Опасность ультраобработанных продуктов

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Новые исследования свидетельствуют, что ультраобработанные продукты могут быть смертельно опасными. Помимо связи с раком, диабетом и сердечными заболеваниями они увеличивают риск преждевременной смерти.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Исследование показало, что каждые 10% увеличения потребления УПХ повышают риск смерти на 3%. Исследователи отметили, что в США в 2018 году из-за этих продуктов умерло 124 000 человек в возрасте 30-69 лет.

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«УПФ влияют на здоровье не только на индивидуальное влияние высокого содержания… натрия, трансжиров и сахара, из-за изменений в продуктах питания во время промышленной обработки и использования искусственных ингредиентов, включая красители, искусственные ароматизаторы и подсластители, эмульгаторы и многие другие добавки и технологические вспомогательные вещества. Таким образом, оценка смертности от всех причин, связанных с потреблением УПФ, позволяет в целом оценить влияние промышленной обработки пищевых продуктов на здоровье», — заявил исследователь Эдуардо Аугусто Фернандес Нильсон.

Ультраобработанные продукты содержат искусственные добавки, лишние калории и минимум полезных веществ. Исследования показывают, что их регулярное употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже преждевременной смерти. Вот четыре самые опасные группы таких продуктов:

Обработанное мясо Сладкие и диетические напитки Десерты на молочной основе Сладкие сухие завтраки

Исследование показало, что лица с самым высоким уровнем потребления ультраобработанных жиров (НПФ) имели на 4% выше риск смерти от любых причин и на 8% выше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего.

Напомним, врачи назвали два овоща, которые помогают держать сахар в крови в пределах нормы.