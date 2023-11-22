Улучшает память и предотвращает ухудшение когнитивных функций: неожиданный утренний напиток

Если вы хотите поддержать свой мозг и подольше оставаться здоровыми, уменьшив ухудшение когнитивных функций с возрастом, добавьте в свой рацион больше полезных для мозга продуктов. Особенно с утра.

Оказывается, диета может играть немаловажную роль в когнитивном здоровье. Об этом рассказывают в She finds. Кроме ограничения тех продуктов, которые негативно влияют на работу мозга, нужно также добавить те, которые богаты антиоксидантами и способствуют стимуляции мозговой активности. Одним из самых простых способов сделать это утром. Просто вместо кофе приучите себя выпивать чай с куркумой.

Мы все знаем о том, как зеленое время приносит пользу здоровью и улучшает когнитивные функции. Но чтобы дополнительно взбодриться во время завтрака, стоит обратить внимание именно на чай с куркумой. Об этом рассказала диетология Мэри Сабат.

Куркума – популярная специя, которая широко используется при приготовлении карри и других блюд. Ее считают одним из самых полезных, благодаря противовоспалительным свойствам. Кроме этого она способна творить подлинные чудеса с вашим телом и способствовать здоровой работе мозга. Эксперты говорят, что это может даже улучшить память. Вот почему выпить немного чая с куркумой утром – это разумная привычка, которую следует внедрить.

Многие преимущества куркумы благодаря соединению под названием куркумин. Куркумин, как объясняет Сабат, известен своими сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Считается, что хроническое воспаление играет важную роль в развитии понижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Уменьшая воспаление в мозге, куркумин может помочь защитить от понижения когнитивных функций.

Что можно пить вместо кофе с утра для улучшения памяти и когнитивных функций / Фото: Pexels

Помимо предотвращения воспаления, куркумин также может способствовать выработке нейротрофического фактора мозга или сокращен BDNF. BDNF – необходим для выживания и роста нейронов и помогает в формировании новых связей между ними. Более высокие уровни BDNF связаны с улучшением памяти и когнитивных функций.

Регулярное употребление чая с куркумой может даже помочь защитить ваш мозг от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, благодаря тому факту, что он уменьшает амилоидные бляшки. Это белковые отложения, образующиеся в вашем мозгу. Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением бета-амилоидных бляшек в мозге, которые, как считается, способствуют снижению когнитивных функций. Сабат уверена, что куркумин может помочь очистить эти бляшки из мозга, потенциально замедлив прогрессирование болезни Альцгеймера. И ее слова доказывают некоторые исследования.

Следует также отметить, что куркума также обладает полезными свойствами для сердца. И, как отмечает Сабат, здоровое сердце может способствовать здоровому мозгу. Хорошее сердечно-сосудистое здоровье связано с лучшей когнитивной функцией, поскольку оно обеспечивает постоянное снабжение мозга кислородом и питательными веществами.

Конечно, важно помнить, что употребление одного простого напитка не даст вам идеальную память и даже не защитит вас от болезней на всю жизнь. Чтобы сохранить свой ум как можно острее, в ваших интересах включить ряд здоровых привычек в свой распорядок дня. Но хотя это может быть лишь один маленький шаг, который нужно сделать, потягивая чай с куркумой каждое утро, бесспорно, прекрасный способ продвигаться к здоровому мозгу на долгие годы.

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