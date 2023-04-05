Уникальная операция: впервые в Украине врачи пересадили кожу годовалому ребенку от посмертного донора

Во Львове годовалому мальчику впервые в Украине пересадили кожу от посмертного донора.

Об уникальной операции рассказали в Детской больнице святого Николая Первого медобъединения Львова.

"Андрейко получил ожоги 25% кожи: подбородок, шеи и грудной клетки. Его мама Наталья отвлеклась, чтобы приготовить сынишку кашу. Через мгновение услышала крик, который не забудет никогда. Малыш потянул чайник за проволоку и перелил на себя кипяток. Ребенок сразу доправил. в ожоговый блок нашей больницы", – рассказали специалисты заведения.

В реанимации команда анестезиологов всю ночь пыталась стабилизировать состояние годовалого ребенка. И врачам это удалось. Однако кожа мальчика местами была настолько поражена ожогами, что уже не могла восстановиться самостоятельно.

Ожоговые хирурги решили применить к лечению Андрюши революционный для Украины подход: пересадить малышу кожу от посмертного донора, как это десятилетиями делают в развитых странах.

"К этому шагу в Первом медобъединении Львова готовились несколько лет. На базе одного из крупнейших ожоговых центров был создан первый в западных регионах Украины Банк кожи. Это стало возможным в том числе благодаря прошлогодним изменениям в закон о трансплантации", — отметили специалисты.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Годовалый Андрюша стал первым малышом, чье лечение удалось начать с применением донорской кожи. Сняв верхние, пораженные фрагменты ткани, ожоговые хирурги закрыли раны донорской кожей.

"Она не способна прижиться и может находиться на теле пациента до нескольких недель. Цель такой пересадки – защитить обожженные участки и создать максимально естественные, необходимые для скорейшего заживления ран условия. И уже через несколько недель после этого Андрюша был готов к следующему шагу — аутотрансплантации ( закрытие раны уже собственной кожей)", – рассказали медики.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

По словам врачей, создание Банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги – одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны. Многих раненых доставляют именно во Львов.

Применение донорской кожи позволяет закрыть глубокие дефекты, наилучшим образом подготовить раны к дальнейшим операциям и значительно ускорить выздоровление. И важно, что теперь благодаря трансплантации донорской кожи наши медики могут спасать жизнь не только взрослых пациентов с ожогами, но и детей со всей Украины.

Годовалый Андрюша – первый пациент, которому пересадили кожу от посмертного донора – уже дома. К своим врачам возвращается только на перевязки. Дальше его ждет реабилитация.

Напомним, что в Украине впервые нашли донора костного мозга из отечественного реестра. Процедура донации была похожа на сдачу крови.

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