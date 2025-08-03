Уникальные свойства помидоров, о которых знают не все

Помидоры — отличный источник витаминов

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Помидоры не только вкусные, но и содержат ряд полезных преимуществ для здоровья. Обычный помидор может иметь около 40% дневного рекомендуемого минимума витамина С. Помидоры содержат витамин А, поддерживающий иммунную систему, зрение и здоровье кожи.

Рассказываем, чем полезен популярный овощ.

Потребление помидоров связано со снижением риска развития некоторых видов рака, в частности рака простаты. Антиоксиданты, такие как ликопин, могут защищать клетки от повреждений, приводящих к раковым изменениям.

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Помидоры способствуют улучшению состояния кожи благодаря высокому содержанию ликопина и других антиоксидантов. Они помогают защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и уменьшить признаки старения.

Витамин А, присутствующий в помидорах, важен для поддержания здоровья глаз. Регулярное потребление помидоров может помочь предотвратить развитие возрастной дегенерации желтого пятна и других заболеваний глаз.

Витамин С, которым богаты помидоры, способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.

Витамин К и кальций, присутствующие в помидорах, способствуют укреплению костей и поддержанию их прочности, что помогает предотвратить остеопороз и другие заболевания костной системы.

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Волокна, содержащиеся в помидорах, способствуют улучшению пищеварения и предотвращают запоры, поддерживая здоровье желудочно-кишечникового тракта.

Исследования показывают, что потребление помидоров может улучшить подвижность сперматозоидов, что является важным фактором мужской фертильности.

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