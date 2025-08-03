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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Уникальные свойства помидоров, о которых знают не все

Помидоры являются полезным продуктом для здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Помидоры – отличный источник витаминов

Помидоры — отличный источник витаминов

Помидоры не только вкусные, но и содержат ряд полезных преимуществ для здоровья. Обычный помидор может иметь около 40% дневного рекомендуемого минимума витамина С. Помидоры содержат витамин А, поддерживающий иммунную систему, зрение и здоровье кожи.

Рассказываем, чем полезен популярный овощ.

Потребление помидоров связано со снижением риска развития некоторых видов рака, в частности рака простаты. Антиоксиданты, такие как ликопин, могут защищать клетки от повреждений, приводящих к раковым изменениям.

Помидоры способствуют улучшению состояния кожи благодаря высокому содержанию ликопина и других антиоксидантов. Они помогают защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, и уменьшить признаки старения.

Витамин А, присутствующий в помидорах, важен для поддержания здоровья глаз. Регулярное потребление помидоров может помочь предотвратить развитие возрастной дегенерации желтого пятна и других заболеваний глаз.

Витамин С, которым богаты помидоры, способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.

Витамин К и кальций, присутствующие в помидорах, способствуют укреплению костей и поддержанию их прочности, что помогает предотвратить остеопороз и другие заболевания костной системы.

Волокна, содержащиеся в помидорах, способствуют улучшению пищеварения и предотвращают запоры, поддерживая здоровье желудочно-кишечникового тракта.

Исследования показывают, что потребление помидоров может улучшить подвижность сперматозоидов, что является важным фактором мужской фертильности.

Раньше мы писали о пользе винограда для здоровья. Больше об этом читайте в новости.

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