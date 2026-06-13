Универсальное оружие против вирусов: врачи испытали на людях первую вакцину, созданную ИИ

Исследователи протестировали на людях уникальный препарат, разработанный ИИ / © Pixabay

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Исследователи из Кембриджского университета создали и успешно протестировали на добровольцах новый препарат для защиты от целого семейства человеческих и животных коронавирусов. Первое испытание новой вакцины с участием небольшой группы пациентов завершилось удачно и доказало ее полную безопасность для организма человека.

Об этом пишет Futurism.

Как работает искусственный интеллект в медицине

Традиционные прививки учат иммунную систему бороться с конкретным штаммом вируса. Но вирусы постоянно мутируют, поэтому медикам приходится обновлять препараты перед каждым сезоном гриппа или разрабатывать новые бустеры против коронавируса.

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Модели искусственного интеллекта способны проанализировать огромный массив генетических данных тысяч родственных вирусов со всего мира. Алгоритм с высокой точностью прогнозирует, какие части патогена будут оставаться неизменными в процессе его дальнейшей эволюции.

Кембриджские ученые сосредоточили свое внимание на семье сарбековирусов, в которую входят известные штаммы опасных болезней. Нейросеть быстро определила неизменные компоненты этих вирусов, что позволило медикам создать уникальный суперантиген как главный ингредиент препарата.

Результаты испытаний и преимущества препарата

В первом клиническом исследовании приняли участие 39 человек, хорошо перенесших все 4 дозы нового препарата. Организмы добровольцев успешно приступили к выработке антител, однако медики пока не знают точной продолжительности такой защиты.

Новая разработка базируется на молекулах ДНК, а не мРНК, поэтому для введения пациентам даже не нужны иглы. Кембриджская вакцина вводилась с помощью специального микрофлюидного инжектора (безигловой струйной технологии):

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Устройство использует высокое давление воздуха , а не прокалывает кожу.

Под этим давлением препарат выталкивается в виде микроскопической струи жидкости, которая тоньше человеческого волоса.

Эта сверхтонкая струя на большой скорости проникает через поры в верхние слои кожи и доставляет молекулы ДНК непосредственно в иммунные клетки.

Такой безыголочный метод является настоящим спасением для панически боящихся уколов.

Кроме того, такая вакцина гораздо стабильнее и не требует жестких температурных условий для транспортировки и безопасного хранения. Разработчики отмечают, что ДНК-вакцины можно стабилизировать и выпускать даже в форме порошка, что делает этот метод идеальным для массовой вакцинации в странах, где есть проблемы со стерильными медицинскими инструментами.

Исследователи надеются, что этот прорыв поможет преодолеть не только коронавирусы, но кризис вируса Эбола в Африке. Соавтор исследования Джонатан Хини назвал создание этого препарата фундаментальным сдвигом в подготовке к будущим глобальным пандемиям.

«Мы превратили разработку вакцин из реактивной в защищающую в будущем. Мы справились с проблемой традиционных вакцин, которые имеют ограниченную защиту», — подчеркнул ученый.

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Напомним, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки смертельного вируса Эбола в Восточной Африке. Жертвами эпидемии стали сотни людей в нескольких странах. Против штамма, вызвавшего эту вспышку, до сих пор нет вакцины.

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