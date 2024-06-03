Употребление этих продуктов делает человека агрессивным и жестоким: об этом мало кто знает

Рассказываем, какой едой не следует злоупотреблять, чтобы не спровоцировать приступы агрессии и негативного поведения.

Какая пища вызывает в человеке агрессию: исследование ученых

Американские ученые провели эксперимент в одном из Калифорнийских университетов и выяснили, что вся еда, содержащая трансжиры, вызывает повышенную эмоциональность, раздражительность и агрессию. Участие в исследовании приняли более тысячи добровольцев. Испытуемых кормили в течение нескольких недель жирной, острой, соленой и сладкой пищей, содержащей трансжиры. Эмоции людей были разнообразными, варьировавшимися от вспышек агрессии до многодневного напряжения.

Ученые доказали, что содержащиеся в продуктах трансжиры негативно влияют не только на нервную систему, но и на сердце, сосуды и процессы пищеварения. Это соединение может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, ожирение, проблемы с давлением и развитие диабета II типа.

Что такое трансжиры

Это вещество образуется путем нагревания до высокой температуры и фильтрации обычного масла. Такая жировая масса устойчива к окислению, поэтому долго не портится и очень недорога. Это увеличивает ее популярность среди производителей различных продуктов питания. Также из трансжиров делают маргарин, затем добавляется в выпечку и другие кондитерские изделия.

Какие продукты содержат трансжиры

Трансжиры содержатся в выпечке и кондитерских изделиях – тортах, пирожных, булочках, кексах, снеках из жареного теста.

Фастфуд – еда, жареная на пальмовом масле: картофель фри, крылышки, чебуреки и т.д.

Сладкие напитки, молочные коктейли, какао и мороженое.

Чипсы, мясные снеки, сухарики, попкорн.

Мясные изделия – сосиски, ветчина, бекон, колбасы и т.д.

Различные соусы – майонез, кетчуп, кисло-сладкие и другие.

Замороженные полуфабрикаты.

Сырные продукты – твердый, плавленый и копченый творог.

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